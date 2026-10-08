VIRAL: Diosdado Cabello reaccionó a video con María Corina Machado bailando ‘Nuestra Canción’, de Elvis Crespo

Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reaccionó el miércoles a un video viral de él bailando con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana.

En redes sociales se viralizó un video en el que Cabello, Machado y Henrique Capriles cantan y bailan el tema Nuestra Canción, del merenguero Elvis Crespo. Cabe destacar que se trata de un metraje desarrollado con Inteligencia Artificial (IA).

Las imágenes alcanzaron miles de reproducciones y la viralidad llegó hasta tal punto que el propio Cabello comentó el video en su programa semana, Con el mazo dando. Con actitud cómplice, habló al respecto con la audiencia.

«Ustedes me han visto bailando ahora. ¿Lo hago mal? Yo no sabía que tenía ese talento. Apártate Elvis Crespo», dijo Cabello, quien consideró que «así le echan una vain¨* a cualquiera». «Dios me cuide, me ampare y me favorezca», agregó.

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El video comentado por Cabello fue uno de tantos que circulan en redes sociales. En otro de ellos, el ministro, Machado y Capriles aparecen cantando en un escenario la canción de Sol a Sol, de la agrupación Salserín.

CABELLO HABLÓ DEL CASO FARMATODO

Por otra parte, el también ministro de Interior y Justicia habló sobre lo ocurrido con un local de Farmatodo en Las Mercedes, Caracas, en donde un grupo de jóvenes hizo un ‘reto viral’ y arrojó un tobo con orina y otros líquidos contra un empleado.

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Cabello aseguró que las autoridades identificaron y detuvieron a dos de los involucrados. «Van a tener que asumir su responsabilidad, ir ante la justicia porque no es excusa de ningún tipo para hacer esas cosas», apuntó.