VIRAL: Afectada por los terremotos celebró sus 15 años en campamento transitorio de La Guaira

A 46 días de los sismos del 24 de junio y aunque La Guaira está lejos de recuperarse, la vida continúa. Por esta razón a una adolescente de nombre Nicole, sus familiares decidieron celebrarle sus 15 años, este sábado 8 de agosto.

Y no fue por indolencia o inconsciencia. Es que, para ellos, ya era suficiente tragedia haber perdido su casa, familiares y amigos, en el urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi. Por ello la decisión fue celebrar la segunda oportunidad y también para que la jovencita no perdiera esa ilusión también.

Fue así como amigos, familia y rescatistas se unieron en el esfuerzo para acondicionar los espacios de la C.E.I. 5 de Julio, ubicada dentro del urbanismo Hugo Chávez, y convertirlos en un pequeño salón de baile, donde ella pudiera cumplir ese sueño.

Según publicó el diario Tal Cual, esa escuela funciona como centro logístico militar y los uniformados cedieron el espacio para la pequeña celebración.

A las 7:00 p.m. Nicole hizo su entrada luciendo un vestido largo satinado con reflejos blancos y rosas y una tiara. La publicación cuenta que los zapatos que le prestaron no le servían y tuvieron que salir corriendo a comprar unos de su talla.

Los videos que circulan en redes muestran a una jovencita que se mostró a una jovencita agradecida.

“Le doy gracias a Dios por tener este bonito día y por estas buenas personas que me ayudaron”, expresó la adolescente.

Y es que el final de esta historia fue posible gracias a una red de solidaridad movida por Ada, una voluntaria, quien asumió la misión para hacer realidad el sueño de la quinceañera.

Aunque al principio, el padre de Nicole no quiso, debido a la sombra de la tragedia, porque perdió a un hijo, al final accedió, precisamente porque la vida tiene que seguir.

Incluso la escuela que sirvió para la celebración no tenía electricidad, pero los rescatistas improvisaron puntos de luz con lámparas recargables.

No fue una celebración estridente. Es más, la música sonó bajito. Fue una celebración para sacudir un poco la tragedia y demostrar que se puede resurgir entre las ruinas.