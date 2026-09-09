¿Viene un aumento salarial? Lo que dijo la Federación Nacional de la Salud tras reanudación de mesas de consensos laborales

El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, afirmó que pronto podría ser anunciado un aumento, aunque advirtió que no se sabe si será de salario o ingreso único integral.

«Hoy se instala nuevamente la mesa de diálogo y consensos laborales de trabajadores públicos. Se va a discutir y se harán propuestas sobre las condiciones de los trabajadores públicos», dijo en un video divulgado en sus redes sociales.

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No obstante, aclaró que lucharán porque se trate de un aumento de sueldo. «Les informo que viene un aumento, pero tiene que ser de salario y son parte de las exigencias que como trabajadores debemos realizar y por supuesto unirnos en pro de lograr que por fin comience a recuperarse el salario nuestro».

«En esa mesa se va a conversar este tema. Cada vez que pagan un bono, eso se convierte en un problema peor, porque le pagan a un sector. Por ejemplo, como pasó con el Bono Único Especial que en el sector educativo le dicen vacacional. Se le pagó a la nómina nacional y la nómina regional, gobernaciones y alcaldías quedan por fuera», añadió.