VIDEOS: María Corina compartió con vecinos de Los Teques este 15Nov y envió este mensaje

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, visitó este domingo 15 de noviembre a los habitantes de Los Teques, en el estado Miranda, durante una jornada celebrada en la parroquia San Juan Bosco, donde pudo compartir con los ciudadanos y reafirmó que la libertad es responsabilidad de todos.

Vente Venezuela difundió imágenes del encuentro en el que la Premio Nobel de la Paz 2025 fue recibida de manera calurosa. Según un video, los presentes la acogieron entre aplausos y abrazos, además de tomarse varias fotos.

#AHORA | Este domingo, María Corina (@MariaCorinaYA) comparte junto a los vecinos de Los Teques en la Parroquia San Juan Bosco, Miranda. Un espacio de fe, oración y reencuentro ciudadano que nos llena de fuerza para seguir adelante. pic.twitter.com/7rvcRh8L7T — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 15, 2026

La tolda dijo que la reunión se centró en la oración, la espiritualidad y el contacto directo con los residentes del sector, quienes acudieron masivamente a la convocatoria. Asimismo, la organización resaltó el valor de este acercamiento con los ciudadanos de la capital mirandina.

«Un espacio de fe, oración y reencuentro ciudadano que nos llena de fuerza para seguir adelante», dijo.

“Mi hijo va a volver": el mensaje de una madre a María Corina Machado (@MariaCorinaYA) desde la Parroquia San Juan Bosco, Miranda. pic.twitter.com/4itwIrFAjf — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 15, 2026

Madres presentes le manifestaron su deseo de que sus hijos que han migrado puedan retornar a su país. También le suplicaron por la libertad de los presos políticos.

La líder opositora además expresó su emoción y describió que el momento actual es de soñar «en los planes que queremos». «Para que todos esos sueños nuestros se hagan realidad. Es un momento de trabajar durísimo… Porque la libertad es responsabilidad y cada uno la tiene. También es un momento de volver y de volver ya», sentenció.

Desde la Parroquia San Juan Bosco de Los Teques, María Corina Machado (@MariaCorinaYA) invita a todos los venezolanos a sumarse este próximo 5 de diciembre en Guanare a la Gran Peregrinación por la Esperanza. Nos encontraremos en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de… pic.twitter.com/oxAZ4mEAOb — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 15, 2026

En su visita, María Corina Machado aprovechó para invitar a los venezolanos a sumarse este próximo 5 de diciembre en Guanare a la Gran Peregrinación por la Esperanza. Ese acto se llevará a cabo en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, y tiene como fin «elevar juntos una oración por la libertad y el reencuentro de la nación».