VIDEOS: Inauguran parque temático de Maradona en la Galería de Arte en Caracas

La vicepresidente, Delcy Rodríguez, inauguró este viernes el parque temático ‘Diego Vive’, una exposición inmersiva que rinde tributo al argentino Diego Maradona, en la Galería de Arte Nacional (GAN) en Caracas.

Esta exposición, que visitó ciudades como Buenos Aires, Barcelona, Lima, Napoli y Tel Aviv, aterrizó esta semana en Caracas. Rodríguez detalló que el parque temático de Maradona estará a la disposición de los jóvenes venezolanos.

«Con esta Expo Diego Vive agradecemos a sus organizadores que nos permitan a la juventud venezolana, esta juventud que también es una juventud de oro, deportista, que está marcando su sueño olímpico lleven el ejemplo de Maradona», dijo Rodríguez.



La exposición abrirá al público este sábado, 25 de octubre, y se desarrollará hasta el 21 de diciembre. Con una entrada gratuita para todas las edades, abrirá las puertas de miércoles a domingo desde las 10 de la mañana.

DESTACA A MARADONA

De igual forma, Delcy Rodríguez destacó la labor de Maradona, que fue una figura cercana al fallecido presidente Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. «Defendió siempre la voz de los más humildes, desposeídos y América Latina», añadió.

«El ejemplo de nunca dejarse derrotar ni chantajear. Con Maradona vimos lo que fue su lucha contra la FIFA inmoral y corrupta. Supo organizar a los jugadores profesionales para defender sus intereses con mucha dignidad», añadió Rodríguez.

La vicepresidente aseguró que el Pelusa «siempre clamó por la unidad contra el imperialismo». «Ese es el Maradona que nosotros recordamos y que llevamos en el corazón», agregó.

La exposición de Maradona es una experiencia envolvente para toda la familia con tecnología inmersiva, de acuerdo a su página web. Los visitantes podrán artículos de la vida del futbolista, una exposición fotográfica y hasta una reconstrucción de la casa de su infancia.