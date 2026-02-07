Venezuela

VIDEOS: Así se vieron calles de Chichiriviche tras segundo día de protestas de lancheros

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
VIDEOS: Lancheros de Chichiriviche protestaron por segundo día consecutivo, estas son sus exigencias

Las calles de Chichiriviche, estado Falcón, se vieron desoladas este sábado durante el segundo día de protesta de los lancheros que prestan servicio hacia y desde los cayos del Parque Nacional Morrocoy.

Contents

Es importante resaltar que esto ocurre a muy pocos días de que inicie el asueto por Carnavales, que este año se celebrará el 16 y 17 de febrero.

Leer Más

El mensaje del arzobispo de Barquisimeto a los venezolanos: «No podemos quedarnos paralizados en el miedo»
Caos y heridos: Los videos del colapso de las fosas fúnebres del cementerio de Carúpano en pleno sepelio
ARAGUA: Niña contó a su mamá que el padrastro la tocaba, él la golpeó y la pateó salvajemente: fue detenido

Videos de habitantes de la localidad costera también muestra los puertos, donde las lanchas cargan a los pasajeros, totalmente vacíos.

Asimismo, circularon clips donde se ve desierto a lugares icónicos y muy visitados como es el caso de cayo Muerto y cayo Sal.

EXIGEN MEJORAS EN EL SUMINISTRO DE GASOLINA

Los lancheros exigen mejoras en el suministro de gasolina para sus embarcaciones, según lo expuesto el viernes por el presidente de la Federación de Lancheros y Pescadores de Chichiriviche, Luis Romero.

Un vocero de la Federación, acompañado por decenas de lancheros, leyó un comunicado destinado a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la nueva ministra de Turismo, Daniella Cabello.

LEA TAMBIÉN: «TRAIGAN LAS IDEAS»: JORGE RODRÍGUEZ PIDIÓ ESCUCHAR A VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE PRESOS ANTES DE LA SEGUNDA DISCUSIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA

«Tenemos una problemática desde, aproximadamente, hace cuatro años. Cuatro años sin tener el suministro de combustible para la Federación de Lancheros (…) Hemos agotado todos los recursos», indicó el vocero.

Los lancheros aseguraron que han buscado soluciones por distintas vías, incluyendo las autoridades municipales y de la Gobernación de Falcón. También elevaron sus quejas hasta el Ministerio de Pesca y Agricultura.

LANCHEROS PIDEN RESPUESTAS

Esta denuncia pública responde a la falta de respuestas por parte de las autoridades, por lo que exigieron que se les facilite el acceso a la gasolina.

«Hace cinco meses, el 12 septiembre, fue el último llenado que tuvimos en la Federación», acotó el vocero.

«Hicieron una mesa de trabajo donde suspendieron el servicio de distribución de combustible a la Federación de Lancheros. Teníamos un llenado de 250 embarcaciones», añadió.

De acuerdo a la Federación, los lancheros no fueron incluidos en unas mesas de trabajo planteadas por las autoridades. Ahora, a días de la temporada de Carnaval, manifestaron su preocupación por no poder cumplir la demanda de los turistas y pidieron suministro directo a la estación de servicio de Chichiriviche.

Durante los últimos años, lancheros y pescadores han alertado de problemas en el suministro de combustible para sus embarcaciones. Aunque ha habido aparentes mejoras, desde la Federación alertaron de un complejo escenario de cara al asueto carnestolendo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Gobernador Newsom designó este 8Feb como el "Día de Bad Bunny" en California
Gobernador Newsom designó este 8Feb como el «Día de Bad Bunny» en California
Caraota Show
«Mi mamá ama ser famosa»: Habló la hija de la mujer que apareció en polémico video con Jorge Rodríguez
Venezuela
Bad Bunny busca romper en Super Bowl el récord de los 'shows' latinos más vistos en EEUU
Bad Bunny busca romper en Super Bowl el récord de los ‘shows’ latinos más vistos en EEUU
Caraota Show