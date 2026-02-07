VIDEOS: Así se vieron calles de Chichiriviche tras segundo día de protestas de lancheros

Las calles de Chichiriviche, estado Falcón, se vieron desoladas este sábado durante el segundo día de protesta de los lancheros que prestan servicio hacia y desde los cayos del Parque Nacional Morrocoy.

Es importante resaltar que esto ocurre a muy pocos días de que inicie el asueto por Carnavales, que este año se celebrará el 16 y 17 de febrero.

Videos de habitantes de la localidad costera también muestra los puertos, donde las lanchas cargan a los pasajeros, totalmente vacíos.

Asimismo, circularon clips donde se ve desierto a lugares icónicos y muy visitados como es el caso de cayo Muerto y cayo Sal.

EXIGEN MEJORAS EN EL SUMINISTRO DE GASOLINA

Los lancheros exigen mejoras en el suministro de gasolina para sus embarcaciones, según lo expuesto el viernes por el presidente de la Federación de Lancheros y Pescadores de Chichiriviche, Luis Romero.

Un vocero de la Federación, acompañado por decenas de lancheros, leyó un comunicado destinado a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la nueva ministra de Turismo, Daniella Cabello.

«Tenemos una problemática desde, aproximadamente, hace cuatro años. Cuatro años sin tener el suministro de combustible para la Federación de Lancheros (…) Hemos agotado todos los recursos», indicó el vocero.

Los lancheros aseguraron que han buscado soluciones por distintas vías, incluyendo las autoridades municipales y de la Gobernación de Falcón. También elevaron sus quejas hasta el Ministerio de Pesca y Agricultura.

LANCHEROS PIDEN RESPUESTAS

Esta denuncia pública responde a la falta de respuestas por parte de las autoridades, por lo que exigieron que se les facilite el acceso a la gasolina.

«Hace cinco meses, el 12 septiembre, fue el último llenado que tuvimos en la Federación», acotó el vocero.

«Hicieron una mesa de trabajo donde suspendieron el servicio de distribución de combustible a la Federación de Lancheros. Teníamos un llenado de 250 embarcaciones», añadió.

De acuerdo a la Federación, los lancheros no fueron incluidos en unas mesas de trabajo planteadas por las autoridades. Ahora, a días de la temporada de Carnaval, manifestaron su preocupación por no poder cumplir la demanda de los turistas y pidieron suministro directo a la estación de servicio de Chichiriviche.

Durante los últimos años, lancheros y pescadores han alertado de problemas en el suministro de combustible para sus embarcaciones. Aunque ha habido aparentes mejoras, desde la Federación alertaron de un complejo escenario de cara al asueto carnestolendo.