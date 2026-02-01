VIDEOS: Así fue el emotivo reencuentro del activista Luis Istúriz con sus familiares tras ser excarcelado este 1Feb

El abogado Luis Istúriz, quien era preso político desde el 24 de agosto de 2024, salió de la cárcel en las últimas horas y pudo reencontrarse nuevamente con su familia, tras casi un año y medio privado de libertad.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el emotivo reencuentro que tuvo con sus familiares, tras abandonar las instalaciones de El Helicoide, sede del Sebin, donde había estado recluido. «Por fin se acabó esto», se escucha a un familiar decir entre lágrimas.

En un momento dado, Istúriz incluso le da la mano a los funcionarios del Sebin que lo trasladaron a un punto donde lo esperaban sus allegados.

Otro metraje mostró al letrado sorprendiendo a sus hijos en el apartamento. Cuando los infantes lo ven, corrieron a abrazarlo en medio de lágrimas. Incluso, su mascota, un perro, se mostró emocionada por su regreso.

De acuerdo con el Foro Penal, a Luis Istúriz lo habían condenado a 30 años de prisión en la misma causa de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia.

Así sorprendió a sus hijos el ex prisionero político Luis Istúriz al volver a casa tras 1 año, 5 meses, y 6 días secuestrado por el régimen chavista. ❤️‍🩹😭 En el segundo video se observa cómo se despide educadamente de los criminales del SEBIN que lo tuvieron secuestrado,… pic.twitter.com/0IhXbd3bOe — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 1, 2026

JAVIER TARAZONA, TAMBIÉN EXCARCELADO

En este mismo día también se conoció que el defensor de DDHH y director de Fundaredes, Javier Tarazona, salió de la cárcel este domingo 1 de febrero tras más de cuatro años y siete meses en prisión.

«Hoy 1 de febrero, luego de 1.675 días, cuatro años y siete meses, llegó este tan anhelado día. Mi hermano Javier Tarazona está en libertad», expresó su hermano en su cuenta de X (Twitter).

«Gracias a Dios todopoderoso. Gracias a cada uno de los que han hecho posible este momento. La libertad de uno es la esperanza de todos», agregó.

Por su parte, Alfredo Romero, director del Foro Penal, confirmó la excarcelación de Tarazona y recordó que era preso político desde el 2 de julio de 2021.

A Tarazona se le acusó de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. Amnistía Internacional y diversos organismos de la ONU calificaron su detención como arbitraria, considerándolo un «preso de conciencia».

Su excarcelación además se da en el marco del proceso de excarcelación que lleva a cabo el gobierno de Delcy Rodríguez.