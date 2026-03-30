VIDEOS | Alerta en Táchira: fuertes lluvias causan inundaciones, hay casas afectadas y vías cerradas

La zona norte del estado Táchira se ha visto afectada en las últimas 24 horas por intensas lluvias que han dejado varias viviendas dañadas, a lo que se han sumado severos problemas de movilidad por las inundaciones.

Yesnardo Canal, director de Protección Civil (PC) Táchira, precisó que durante las lluvias este fin de semana hubo reportes de hogares afectados. Además, informó de múltiples obstrucciones viales en la entidad fronteriza.

El municipio San Cristóbal fue uno de los más afectados, producto del colapso del sistema de aguas fluviales. Con el paso de las horas, ocho viviendas, incluyendo dos apartamentos, del barrio Las Flores terminaron inundadas.

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Por su parte, las lluvias provocaron deslizamientos en el Ramal 16 hacia El Chorro del Indio. La vía fue cerrada en su totalidad el domingo, pero para este lunes el paso fue restablecido por las autoridades.

LLUVIAS EN OTROS MUNICIPIOS

El funcionario precisó que se vio afectada el 35% de la estructura de una vivienda del sector El Caño Real, en el municipio Panamericano. Según Canal, colapsó la pared perimetral y el patio de la casa.

También hubo importantes inundaciones en el municipio García de Hevia, producto de las crecidas de ríos en Caño Hondo y Carira. Mientras tanto, una sección de la Troncal 7 terminó cerrada por deslizamiento de rocas.

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#30Mar | Intensas precipitaciones se registraron durante las últimas horas en la zona alta del municipio Antonio Rómulo Costa en el estado Táchira lo cual ha ocasionado una situación crítica que afecta el suministro de agua potable en la jurisdicción. Reporte de: Daniela… pic.twitter.com/ycaEtjokqt — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 30, 2026



El medio regional La Nación informó de crecidas en los ríos Grita y Táchira esta mañana, tras intensas lluvias en las cabeceras del río durante la madrugada. Igualmente, todavía no hay reportes de daños por esta situación.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) adelantó que habría lluvias en Táchira este fin de semana. De acuerdo a Protección Civil, las precipitaciones se podrían extender por otras 48 horas.