VIDEO VIRAL: Persecución policial en Carabobo terminó con la captura de un conductor que atropelló a motorizado y se dio a la fuga

La Policía de Carabobo informó este domingo que, luego de llevar a cabo una persecución en caliente, finalmente detuvieron al conductor de una camioneta, el cual atropelló a un motorizado la noche del sábado 26 de septiembre y posteriormente se dio a la fuga para evadir su responsabilidad.

De acuerdo con una publicación del organismo, funcionarios policiales del centro de Valencia y de San Blas estuvieron a cargo del operativo. Asimismo, la institución detalló que la colisión que derivó en el hecho ocurrió en el Distribuidor Santa Rosa.

«Motociclistas y patrulleros de la brigada motorizada activaron un cerco de persecución en caliente luego de que el conductor de un vehículo Jeep Cherokee Liberty (color gris, placa DCE75C) impactara a un ciudadano en moto y se diera a la fuga, dejando su placa en el sitio», agregó PoliCarabobo.

Como resultado, interceptaron el vehículo involucrado y a su conductor en la avenida Sesquicentenaria, frente a Petrocasa, sector Boca de Río. Un video difundido en redes sociales captó el momento en el que el sujeto intentaba escapar a toda velocidad tras dejar al otro ciudadano tendido en el pavimento.

Quienes grabaron el metraje decidieron prestar su apoyo al seguir al piloto irresponsable a toda velocidad para que no pudiera huir. «Estamos grabando para que sea serio», dijo una mujer.

Con respecto a la persona lesionada, quedó identificada como Yenfri Alvarado. PoliCarabobo subrayó que paramédicos le prestaron atención y posteriormente lo trasladaron al Hospital Central en compañía de sus familiares.

En un principio, se informó que eran dos personas las que resultaron con heridas graves tras el choque. Sin embargo, las autoridades solo dieron cuenta de una.

Durante el operativo, se contó con el apoyo inmediato de Tránsito Terrestre (PNB) y un despliegue de 15 funcionarios. «Defender, proteger y servir al pueblo es nuestro lema. Sin tregua contra la irresponsabilidad vial y la delincuencia en nuestra región», concluyó el organismo.