Venezuela

VIDEO SENSIBLE: Intensas lluvias provocaron la muerte de dos jóvenes en La Vega tras ser arrastradas por la corriente

Jhoan Melendez
Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Composición

Las intensas lluvias que azotaron a Caracas la noche del sábado 15 de agosto provocaron el fallecimiento de dos adolescentes en la parroquia La Vega, luego de que la corriente los arrastrara.

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La información la dio a conocer el comunicador Seir Contreras y posteriormente la confirmó el comisionado en jefe de la Policía de Chacao, Alberto Prato. Las víctimas fatales son dos chicas de 16 y 17 años, cuyas identidades se mantuvieron en resguardo. Un video sensible que compartió mostró a los cuerpos cubiertos con sábanas, mientras sus seres queridos lloraban.

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El metraje también expuso los estragos que causaron en La Vega las lluvias. Por ejemplo, la quebrada arrastró lo que parece ser un tráiler de perros calientes e incluso se vio cómo un hombre cayó en el cauce.

En otro pasaje, se observó a conductores intentando evitar que la corriente arrastrara sus motos, que estaban estacionadas durante una reunión. De hecho, un hombre también resultó halado junto a su motocicleta varios metros.

AZOTE DE LLUVIAS EN CARACAS Y MIRANDA

En general, las lluvias provocaron estragos en distintos puntos de Caracas y Miranda. Los aguaceros incluso causaron la caída de árboles en la capital, según el reporte de la alcaldesa de Libertador, Carmen Meléndez. La autoridad explicó que fueron seis los árboles que se desprendieron: dos en la parroquia San Pedro, dos en El Valle, uno en la parroquia Sucre y uno en San Agustín.

Entre tanto, el alcalde de Baruta, Darwin González, dio a conocer un clip del tramo de la Av. Río de Janeiro en Las Mercedes tras las fuertes lluvias que iniciaron la noche del sábado. “Cuando es la 1:00 am, continuamos con los protocolos activos recorriendo quebradas y ríos dentro de la municipalidad”, dijo para la hora.

Ante tal situación, hizo un llamado a la comunidad a tomar sus prevenciones y les recordó además los números de emergencia disponibles: 04123362122.

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