La noche de este martes 17 de noviembre, el alcalde Gustavo Duque, informó que un incendio se registró en el colegio San Ignacio de Loyola, ubicado en la Av. Blandín de la Urb. La Castellana, municipio Chacao.

La misma se originó en las instalaciones del instituto educativo, exactamente en el laboratorio de informática.

Rápidamente, comisiones de Protección Civil Chacao y funcionarios de la policía municipal, llegaron al sitio para atender el siniestro.

La actuación fue inmediata gracias a una llamada que recibieron los organismos de seguridad que se encontraban de guardia y lograron atender la situación de manera oportuna.

No se reportaron víctimas, solo algunos daños materiales, debido a que el incendio fue de mediano alcance.

Asimismo, se tomaron las medidas de desalojo, acordonaron la zona y lograron apagar las llamas.

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