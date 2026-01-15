VIDEO: Obispo de San Cristóbal pide liberación de presos políticos y respeto a los derechos humanos

El obispo de San Cristóbal, monseñor Lisandro Alirio Rivas Durán, pidió este miércoles la liberación de los presos políticos de Venezuela, a la vez que denunció las violaciones de derechos humanos.

Rivas encabezó este 14 de enero una misa en el marco de las celebraciones de la Divina Pastora. Durante su homilía, el monseñor aseguró que los venezolanos claman por mejoras en las condiciones de vida.

«Claman por un servicio digno, claman y piden por la libertad de nuestros políticos de ayer y de hoy. Claman porque no exista más mediocridad y mentira, sino que prevalezca la verdad. La verdad nos hará libres», afirmó Rivas.

El monseñor subrayó que los venezolanos viven «momentos difíciles». Asimismo, Rivas lamentó que «los derechos humanos no son respetados ni garantizados», mientras que pidió «dignificar la vida» en los hospitales, familias, cárceles e instituciones.

RIVAS SOBRE LA DIVINA PASTORA

En medio de este complejo escenario, Rivas afirmó que la Divina Pastora «nos ayuda» a los venezolanos. «Nos da el coraje para ser también nosotros protagonistas de la historia del hoy, de nuestro tiempo y del tiempo que el señor coloca en nuestras manos», acotó.

«Por eso nos invita la Divina Pastora a convertirnos en elementos, sujetos y protagonistas de nuestro tiempo. Un tiempo nuevo donde podamos ver retornar a nuestros seres queridos que han dejado un espacio en el corazón de nuestros hogares», acotó Rivas.

Este mismo miércoles, el arzobispo de Barquisimeto, monseñor Polito Rodríguez, también exigió la liberación de presos políticos. También llamó a respetar la libertad de expresión y el derecho al sufragio.

Las declaraciones de Rivas se dieron unos días después de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció excarcelaciones masivas. Sin embargo, tan solo unos 100 presos políticos salieron de los calabozos, mientras que cientos más permanecen privados de libertad.