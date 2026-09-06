VIDEO: Ministra de Hidrocarburos reveló cómo quedan las petroleras chinas y rusas tras el acuerdo con los EEUU

La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, ofreció nuevos detalles sobre los acuerdos petroleros con los Estados Unidos y reveló dónde quedan paradas las empresas chinas y rusas en este panorama.

«Nosotros tenemos acuerdos con China y Rusia y son empresas mixtas con autorización de ejercicio de actividades primarias vigentes. Nosotros somos muy respetuosos con esos acuerdos y ellos en el caso de las empresas mixtas donde tienen participación continuarán realizando sus actividades», aseguró la funcionaria en entrevista ofrecida al programa Abriendo Puertas de Venevisión.

Por otra parte, Henao afirmó que a corto plazo los venezolanos van a empezar a percibir los beneficios del convenio pactado con los EEUU.

«El venezolano de a pie lo va a sentir con nuevas ofertas laborales de empleo, en una mejora sustantiva en todo lo que son los bienes y servicios. Estas empresas tienen que trabajar con el tema de los servicios, como es el servicio eléctrico. Entonces allí no solamente estas empresas van a invertir en la recuperación del sector, sino que también considera que deben hacer esa inversión y autogeneración para que no representen una carga adicional al sistema», precisó.

Los que han criticado este acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela han manifestado que Venezuela pierde su soberanía? Bueno yo les diría a los que opinan y piensan que este acuerdo de alguna manera hace que Venezuela pierda su soberanía, bueno les digo y les ratifico que no es… pic.twitter.com/ZXNqB3BrJu — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) September 6, 2026

Asimismo, aseguró que estos acuerdos no violan la soberanía. «La propiedad de las reservas sigue siendo indiscutiblemente de los venezolanos, nuestra Constitución así lo garantiza. En este caso se trata de un acuerdo comercial donde PDVSA hace una alianza con un privado para que traiga inversión, tecnología y lo importante es que hay participación».

«Lo que tiene Estados Unidos es un derecho por el periodo que les otorga este contrato de extraer esos barriles y en la medida que lo produzcan van a tener su retorno de capital», agregó.

Por último, destacó que estos acuerdos potenciaran la producción de crudo a corto plazo.

«Nuestra producción hoy día está en 1.236.000 barriles de petróleo diarios y eso sigue en escala sostenida de aumento. Para el cierre de este año se prevé que nuestra producción esté por encima del 1.400.000 barriles», añadió.