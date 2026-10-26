VIDEO: María Corina llegó a Caracas y así fue recibida por la gente en plena autopista

En un acontecimiento que marca el clímax de su jornada de retorno, la líder opositora María Corina Machado llegó al peaje de Tazón, pasadas las 9:00 de la noche de este domingo, el principal acceso terrestre que conecta el occidente y centro del país con la capital venezolana.

Tras un trayecto que duró más de 6 horas desde Barquisimeto, estado Lara, la caravana de la premio Nobel de la Paz 2025 superó los últimos tramos de la Autopista Regional del Centro.

A su llegada al peaje caraqueño, a Machado la recibió una multitud que aguardaba desde tempranas horas de la tarde, desafiando el despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado que patrullaban la zona.

Cientos de personas a pie y en vehículos rodearon la unidad de la dirigente opositora, entonando el himno nacional y consignas alusivas a la libertad y el reencuentro familiar.

El flujo vehicular de entrada a Caracas se encuentra fuertemente ralentizado debido a la densidad de la concentración civil que acompaña el ingreso definitivo de la comitiva.

Con el ingreso formal por Tazón, se espera que el recorrido de Machado continúe en los próximos minutos hacia los puntos neurálgicos de la capital donde los ciudadanos mantienen vigilias y concentraciones activas, principalmente en la autopista Valle-Coche, a la altura de Santa Mónica.