VIDEO: Maduro Guerra reveló detalles de una carta que escribió a su padre poco después de su captura

El diputado Nicolás Maduro Guerra reveló detalles de una carta que le escribió a su padre, el exmandatario Nicolás Maduro, poco después de que las fuerzas de EEUU lo capturaran en un operativo sin precedentes el 3 de enero.

El parlamentario subió a sus redes un video donde se refiere al escrito. En tal sentido, dijo que preparó el manuscrito cuando no tenía comunicación con él.

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«Lo que le escribí en la carta que le envié los primeros días que no podíamos comunicarnos es que estábamos muy orgullosos en la familia por ser de su sangre», dijo Maduro Guerra en un evento.

Asimismo, contó que le dijo lo siguiente: «Estoy muy orgulloso de ser tu hijo. En las próximas vidas me gustaría seguir siendo tu hijo. Estamos orgullosos de que seas un hombre leal, valiente, de que nada te arrodille, te turbe. De que seas un hombre leal a tu pueblo, a tus ideales y a Chávez».

El orgullo que siento de ser tu hijo, en esta y en las próximas vidas, es indescriptible. Tu nombre es sinónimo de lealtad y amor al pueblo de Venezuela. Gracias papá por mantenernos firmes en los ideales, por siempre guiarnos en el sendero de la verdad y la justicia 🙏🏽🇻🇪 pic.twitter.com/NCRG0iUK3Z — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) March 20, 2026

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE MADURO?

A mediados de semana, Maduro Guerra aseguró que su padre ha conservado su buen estado de ánimo a pesar de estar detenido en una cárcel de Nueva York.

«¿Ustedes creen que Nicolás quiere que nos paralicemos?, ¿qué nos gane la tristeza? Que nos pongamos como que no queremos hacer nada. No, ustedes en algún momento de la historia van a poder escuchar la energía tan arrech… que transmite Nicolás cada vez que nos llama», comentó.

Destacó que las veces que se han podido comunicar, Maduro ha expresado que «en la cárcel está fuerte, digno y firme con el proceso de sus ideales, irreductible».

Luego de su detención el pasado 3 de enero en Caracas, Nicolás Maduro pasa sus días detrás de una puerta metálica en una habitación de pocos metros cuadrados, con una litera fijada a la pared.

Según contaron a ABC los abogados de otros internos que se encuentran en un módulo cercano, la voz de Maduro retumba por los pasillos de la prisión en las noches. «¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!», grita desde su celda en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC).

En este sentido, destacó las malas condiciones del centro penitenciario. «Está en unas condiciones de abandono total, con falta de financiación, sin suficiente personal. Es un lugar en el que a nadie le gustaría pasar un minuto».

El consultor penitenciario Sam Mangel, quien trabajó durante años con internos en centros federales, calificó al MDC como «el infierno en la tierra».