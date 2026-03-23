VIDEO: La afirmación de Diosdado Cabello respecto al salario y calidad de vida frente a las sanciones de EEUU

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el gobierno apoya a la «clase trabajadora» y responsabilizó a las sanciones estadounidenses por la ausencia de mejoras salariales.

Cabello participó en una marcha en Caracas, en donde el oficialismo insistió en su llamado de levantamiento de sanciones. Sin embargo, el ministro sostuvo que todos los trabajadores del país se deben unir a estas exigencias.

«Vamos a exigir que cesen las sanciones contra Venezuela, todos unidos. Van a ver de manera inmediata los resultados no solo sobre el salario, sino sobre la calidad de vida del venezolano y la venezolana», acotó.

Cabello hizo las declaraciones el mismo día en que sindicatos y gremios hicieron una marcha hasta el Ministerio del Trabajo en Caracas. Al igual que en otras protestas, exigían mejoras salariales.

«La clase trabajadora está con la revolución bolivariana. Ellos lo saben. Desde afuera, los que traicionaron a la clase trabajadora llegan y los mandan al sacrificio nuevamente. Nosotros los invitamos a que se vengan con nosotros», afirmó Cabello.

CABELLO: «ES NUESTRA LUCHA»

El ministro aseguró que hay algunas narrativas que buscan «engañar» a los trabajadores, aunque no mencionó nombres. Igualmente, sostuvo que los sindicatos y gremios se deben sumar a los llamados del Palacio de Miraflores.

«Sabe el pueblo que el camino es el de la revolución bolivariana. No hay otro camino. Quienes quieren engañar a algunos, caen en su propia trampa, porque son los que siempre han negociado para dejar por fuera a los trabajadores (…) La lucha de los trabajadores es nuestra lucha y nos encontraremos junto a ellos en la calle siempre», dijo Cabello.

#23Mar | Diosdado Cabello: «Vamos a exigir que cesen las sanciones contra Venezuela todos unidos, y van a ver de manera inmediata los resultados, no solo sobre el salario sino de la calidad de vida de los venezolanos» Video: VTV pic.twitter.com/AtkBiWz3Mn — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 23, 2026

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En las últimas semanas, distintos gremios, jubilados y pensionados han protagonizado varias protestas para exigir mejoras salariales. Desde el gobierno, por su parte, se incrementó el bono contra la guerra económica, una medida que fue rechazada por los manifestantes.