VIDEO: Jorge Rodríguez propuso crear una nueva comisión en la AN, estos son los detalles

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propuso este jueves la creación de una nueva comisión en Parlamento, que estará enfocada en supervisar y legislar respecto a la agricultura en el país.

Rodríguez se pronunció durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, desde el Palacio Federal Legislativo. El diputado oficialista sostuvo que se debe crear la Comisión Permanente de Agricultura y Tierras.

«Que la Comisión de Finanzas evalúe y traiga un informe para reformar el reglamento de interior y de debate y, eventualmente, votar si incorporamos la Comisión de Agricultura y Tierras», dijo el presidente de la Asamblea Nacional.

#4Jun | El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propuso la creación de una Comisión Permanente de Agricultura y Tierras. En ese contexto, planteó que la comisión de finanzas evalúe y presente un informe para reformar el reglamento de interior y de debate, con el… pic.twitter.com/K8qp5fIasr — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 4, 2026



El diputado consideró que se trata de una comisión que podría ser de gran relevancia. «Así como tenemos Comisión de Energía y Petróleo, Minería o Cultos, también debemos tener una comisión que represente la Agricultura y Tierra», acotó.

ASAMBLEA APRUEBA LEY DEL CAFÉ

Por otra parte, los parlamentarios también continuaron la segunda discusión del Proyecto de Ley para el Fomento y la Promoción del Café. Previamente, recibieron a integrantes del sector en el Palacio Legislativo.

El debate de este proyecto de ley era un único punto en la agenda de la Asamblea Nacional para este jueves. En tal sentido, los diputados discutieron los 35 artículos restantes y aprobaron la nueva legislación.

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«Queda sancionada por la Asamblea Nacional la Ley para el Fomento y la Promoción del Café. Muchísimas gracias, diputadas y diputados, por la fuerza, la valentía, la tenacidad y celeridad con que han aprobado esta importante ley de la República», dijo Rodríguez.

La ley aborda temas como el financiamiento y la simplificación de trámites para el sector. A esto se sumó la creación del Consejo Nacional para el Fomento y Desarrollo del Café y sus Actividades Conexas.