Hijo de Nicolás Maduro reveló detalles de las fotos virales que se tomaron desde la cárcel de Nueva York

Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, explicó este martes, 1 de septiembre, cómo llegaron a manos de la familia las fotografías de su padre difundida durante el fin de semana, las cuales fueron tomadas el 25 de junio, un día después del doble terremoto que sacudió a Venezuela.

En el video difundido por Instagram, Maduro Guerra relató el estado de ánimo de su padre el día en que se tomó la imagen, marcado por la supuesta conmoción que le generaban los terremotos y la insistencia de la persona encargada de fotografiarlo dentro del centro de detención.

«Estaba pendiente de hacer este video para contar un poco cómo fue que nos llegó la foto de mi papá la semana pasada. Esa foto fue tomada el día 25 de junio, un día después del doble terremoto. Él nos cuenta que eran como las 6:00 de la tarde cuando llegó la persona que toma fotos, y él estaba frente al televisor, muy conmocionado, muy afligido, muy pendiente ese día (de Venezuela)», señaló el diputado.

Asimismo, detalló el recorrido que tuvo las imágenes desde que fueron tomadas hasta que se hizo pública, pasando por las llamadas telefónicas que su padre les hacía desde prisión y el envío postal de las fotografías impresas.

«En las llamadas que tiene permitidas nos llamó casi cuatro o cinco veces, muy pendiente de la situación, preguntando cosas, cómo estaba La Guaira, etcétera, y no tenía el ánimo de tomarse la foto. La persona que tomó la foto insistió: ‘Por favor, venga, tómesela, que esta foto usted va a poder enviarla después’. Entonces él pensó en ese momento —nos dice— que se la iba a tomar para que, en algún momento, Dios mediante, esa foto pudiera enviar un mensaje de que él estaba bien, de que estaba fuerte y de que estaba resistiendo. Efectivamente, le dieron las dos fotos impresas, y él las envió por correo postal el 13 de julio. Nos llegaron a una dirección en los Estados Unidos el martes 25 de agosto. Las recibimos y nos enviaron una foto de la foto, así pudimos verla. La familia pudo verla, y luego, durante la semana, fuimos decidiendo cómo, de qué manera y con qué mensaje era mejor transmitir esta foto al pueblo, al público, al mundo», aseveró Maduro Guerra.

¿QUIÉN ESCRIBIÓ EL MENSAJE DE LAS FOTOS?

Finalmente, explicó el funcionario cómo se definió el mensaje que acompañó la publicación de la fotografía y cerró con una declaración dirigida a sus seguidores sobre la situación judicial Maduro y Cilia Flores.

«Luego, el viernes, después de haberle pedido que redactara un mensaje, él llamó el viernes en la noche y nos dictó el mensaje con el que fue publicada la foto este día domingo. Así que quería hacerles este reencuentro. Nosotros seguimos aquí trabajando, en el nombre de Dios, sacando el país adelante y luchando por la liberación pronta de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores. Que podamos seguir teniendo, en el nombre de Dios, buenas noticias. Estamos aferrados a nuestro Señor Jesucristo, aferrados al pueblo, aferrados a nuestra patria, a la fe y a la esperanza de que pronto los veremos libres, y que nuestra patria siga cosechando victorias en el nombre de Dios. Muchas gracias. Feliz tardes», finalizó.

#1Sep | Nicolás Maduro Guerra ofreció detalles sobre la polémica foto de su padre y explicó que la foto fue tomada el 25 de junio, un día después del doble terremoto que sacudió a Venezuela. Video: @nicmaduroguerra pic.twitter.com/LYQKCQKE0L — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 1, 2026

MENSAJE DE MADURO

En las imágenes, donde aparece con gesto animado, Maduro las ‘presenta’ como un «pequeño regalo de amor y esperanza». «Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama». Así reza uno de los mensajes publicados en su perfil.

En el texto, aseguró que él y Cilia Flores se mantienen firmes pese al encierro. «Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes. Ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios», expresó.

El mensaje cerró con una cita bíblica y un llamado a la fe. «Como dice el apóstol Pablo: ‘Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó’ (Rom 8,37). Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá. Bendiciones».