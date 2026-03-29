VIDEO: Experto reveló los beneficios que tendría el dolarizar la economía venezolana

El experto financiero Leonardo Buniak respaldó el planteamiento de dolarizar la economía venezolana, al destacar que esto permitiría «abatir» la inflación y retornar a un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

«Estoy de acuerdo con ella. Permitiría abatir la inflación, abatirla. (Aunque) pierdes la capacidad de hacer señoriaje y la capacidad de una política monetaria; regresas a un crecimiento económico de carácter no inflacionario», analizó.

En el programa Abriendo Puertas de Venevisión, el economista desmintió que dolarizar la nación conlleve a la pérdida de la «soberanía». Para ello, comparó la situación con otros países que han ido a ese proceso.

«No pierdes la soberanía nacional como no la han perdido El Salvador, Panamá o Ecuador. Si usted quiere crédito bancario, si usted quiere que regresen las tarjetas de crédito, si usted quiere créditos para vivienda, si usted quiere créditos comerciales, entonces hay que dolarizar la economía venezolana», sentenció.

¿Estarías de acuerdo en dolarizar la economía venezolana? Pero la dolarizacion que lo voy a decir, estoy de acuerdo con ella que permitiría abatir la inflación, abatirla, pierdes la capacidad de hacer señoriaje, pierdes capacidad de una política monetaria pero regresas a un… pic.twitter.com/ONdwUWwzmb — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) March 29, 2026

¿QUÉ DICE BUNIAK SOBRE UN SALARIO «JUSTO» PARA VENEZOLANOS?

Con respecto al posible aumento de los ingresos, Buniak precisó que un «salario mínimo justo» sería de unos 500 dólares. «Un salario justo para los venezolanos es de 500 dólares en salario mínimo para un país que tiene la riqueza como es Venezuela. Sin embargo, hoy los recursos que tiene no lo permiten, no en este momento», lamentó.

En el análisis de Buniak, la economía venezolana entró en una suerte de inflexión, de «dilatación del ciclo y crecimiento económico». «Tendrá la mayor tasa de crecimiento en América Latina en los próximos 10 años. En el escenario más conservador, Venezuela crecerá cerca de 10% en el 2026», proyectó.

Finalmente, envió unas palabras de reflexión a la población ante el contexto actual del país en materia económica.

«Un mensaje a todos los venezolanos, a todos los compatriotas: No hay razones para ser pesimistas. No existen razones para ser tóxicos, para ser pesimistas, porque Venezuela se convierte a día de hoy en la capital de la seguridad energética global», agregó.