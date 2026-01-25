VIDEO: Excarcelan a preso político cuya madre falleció tras participar en una vigilia

Este domingo excarcelaron a Kevin Orozco, apenas tres días después del fallecimiento de su madre, quien sufrió un infarto fulminante poco después de participar en una vigilia a las afueras de la cárcel de Tocorón, donde estaba recluido el joven preso político de 25 años de edad.

Un video difundido en las redes sociales muestra el momento en que Orozco llega a su vivienda familiar, ubicada en San Pedro de los Altos, estado Miranda, y lo reciben con mucha emoción sus seres queridos, con quienes se abraza al bajar del vehículo en el cual llegó al lugar.

Posteriormente, se fundió en un gran abrazo con su abuela a quien se le ve soltar algunas lágrimas que podrían ser una mezcla de alegría por ver de nuevo a su nieto y de tristeza por haber perdido a su hija. Sin duda un momento muy emotivo para la familia de este joven, quien nunca debió ser detenido.

DETENIDO TRAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2024

A Kevin Orozco lo apresaron en julio de 2024, tras los comicios presidenciales, y lo acusaron de los presuntos delitos de conspiración y menoscabo a la integridad nacional.

LEA TAMBIÉN: ESTA ES LA LISTA DE PRESOS POLÍTICOS LIBERADOS EN EL PAÍS HASTA ESTE 25ENE

Desde su arresto, su familia denunció irregularidades en el proceso judicial y condiciones precarias de reclusión. Asimismo, habían solicitado el viernes, junto a un grupo de activistas, un «permiso especial» para que pudiera asistir a las honras fúnebres de su madre.

MUERTE DE LA MADRE DE OROZCO

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón informó la tarde del viernes sobre la muerte de la madre de Orozco, quien respondía al nombre de Yarelis Salas.

La mujer, de 39 años de edad, falleció de un infarto poco después de participar en una vigilia a las afueras del penal, donde permanecen concentradas decenas de madres desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció “un gran número” de excarcelaciones.

La ONG señaló que la muerte de Salas “representa el costo humano más alto de la persecución estatal (…) Ninguna madre debería morir esperando la libertad de su hijo. Ningún Estado puede llamarse justo mientras convierta el amor materno en un camino de dolor y duelo”.

Por último, enfatizaron que la mujer murió sin la oportunidad de abrazar a su hijo fuera de prisión.