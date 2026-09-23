VIDEO: Estudiantes protestaron en Maiquetía contra Delcy Rodríguez en la ONU y piden el regreso seguro de MCM

Un grupo de estudiantes se concentraron este miércoles, 23 de septiembre, frente al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, para rechazar la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebra en la ciudad de Nueva York (EEUU).

«Mientras que Delcy Rodríguez habla en Naciones Unidas, Venezuela sigue gobernada por un sistema que nos mantiene secuestrados. Un sistema que aún mantiene presos políticos como rehenes, que se niega a ponerle fecha a unas elecciones presidenciales y que sigue condenando a los venezolanos a vivir en un país a oscuras», expresó a la prensa la líder estudiantil Rosa Cucunuba, vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV).

También exigieron que se permita el regreso a Venezuela, de una manera segura, de la líder opositora María Corina Machado.

«Exigimos el retorno seguro de María Corina Machado a Venezuela, sin amenaza, sin restricciones y sin amedrentamiento», dijo la también militante de Vente Venezuela.

Y agregó: «Pero las trabas no van a detenernos. María Corina va a llegar. Va a volver a Venezuela y va a cumplir el mandato que los venezolanos le dieron. Y nosotros, los jóvenes, estaremos a su lado en cada paso del camino».

Acompañada de miembros de la FCU-UCV, aseguró que la premio nobel de la paz entrará al país sin importar los obstáculos.

En sintonía con la exigencia, los jóvenes mostraron carteles con mensajes como: «María te estamos esperando».

#AlMomento | Desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetia, estudiantes de la UCV envían un mensaje a @delcyrodriguezv Mientras que Delcy Rodríguez habla en Naciones Unidad, Venezuela sigue gobernada por un sistema que nos mantiene secuestrados. Un sistema que aún mantiene… pic.twitter.com/MwtMq5d2mD — Viva la UCV (@VivaLaUCV) September 23, 2026

ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN

El presidente de la FCU-UCV, Miguel Ángel Suárez, recordó que el artículo 50 de la Constitución establece que los venezolanos pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna y que ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra los nacionales.

«Tiene el derecho por ser venezolana, tiene el derecho porque nació en esta tierra y tiene derecho porque al igual que ningún otro se le puede violentar lo que la Constitución expresa. Nosotros seguimos exigiendo el restablecimiento del hilo constitucional y eso pasa por respetar los derechos de cada uno de los venezolanos», declaró Suárez, quien prometió estar en el aeropuerto el día que Machado llegue al país.

La protesta se produjo luego de que la prensa internacional señalara, que la líder opositora, intentó regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana.

Según los reportes, Machado ha intentado volver al país al menos siete veces. Ella lleva meses asegurando que pronto retornará, tras salir en diciembre a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 y permanecer casi un año en la clandestinidad por temor a ser encarcelada.

La denuncia coincidió con la ausencia en Venezuela de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien está en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. De hecho, se reunió este martes con el presidente estadounidense, Donald Trump.