VIDEO: Esposa de Freddy Superlano pudo verlo tras 18 meses, reveló cuál es su estado de salud y el de Roland Carreño

Aurora Silva, esposa del dirigente Freddy Superlano, confirmó este domingo que, tras 18 meses de su arresto, finalmente pudo verlo en la cárcel Rodeo I, y afirmó que está en buen estado de salud, al igual que Roland Carreño, también militante de Voluntad Popular (VP).

«Hoy pude verlo después de tanto tiempo, a través de un vidrio; pero pude constatar que está vivo, que era mi gran temor. Está fuerte y convencido de que va a salir de allí», expresó Silva en un video difundido en las redes del exdiputado.

Asimismo, comentó que Superlano tiene conocimiento del contexto político actual en Venezuela. En especial, sobre el anuncio de Jorge Rodríguez sobre las liberaciones.

«Tienen conocimiento de lo sucedido, están a la espera de sus liberaciones. Están sumamente fortalecidos, vi a mi esposo fortalecido, me dice que ora mucho todas las noches», agregó.

Sobre cuál fue su reacción al verlo, indicó que se siente «con muchos sentimientos encontrados». «Me dijo ‘no llores aquí’. Es un Freddy distinto, tengo un año y seis meses sin abrazarlo y sin escucharlo prácticamente. Lo vi más fuerte mentalmente y fortalecido. Lo vi más delgado. Me preguntó por los niños y la familia, esperanzado de que esto termine muy pronto», narró.

«Tienen mucha, mucha fe, de que van a salir muy pronto», agregó Aurora Silva.

ESTADO DE SALUD DE ROLAND CARREÑO

Por otro lado, la esposa de Freddy Superlano pudo constatar que el periodista y militante de Voluntad Popular (VP), Roland Carreño, se encuentra vivo «y con salud».

«En los próximos días, su familiar podrá estar allí presente con la visita porque también autorizaron visitarlo», subrayó.

Añadió que todo lo anterior es parte de la presión que han hecho «a lo largo de todo este tiempo». «Todas las denuncias que hemos hecho a lo largo de estos 18 meses. Incluso hay personas que tienen cinco años aquí. Nunca se han respetado los derechos en el país», sostuvo.

Por último, dijo que se mantendrán en los centros de detención para hacer presión «de manera cívica», exigiendo que se cumpla el compromiso de la liberación de presos políticos.