VIDEO: «El daño causado tiene que parar», diputado Correa fijó posición sobre venezolano herido por ICE en EEUU

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) José Gregorio Correa condenó que un venezolano fuera herido de bala en su espalda por funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas (EEUU).

En concreto, denunció el aumento de los abusos contra migrantes venezolanos en Estados Unidos y exigió a las autoridades norteamericanas garantizar la seguridad y el trato digno de sus connacionales.

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«Lo ocurrido en Texas con este venezolano que hoy está severamente lesionado por el daño causado por los funcionarios del ICE tiene que parar», sentenció.

Correa insistió en que la mayoría de los venezolanos que salen del país buscan un futuro mejor y no huyen por motivos delictivos.

«Debemos insistir en que el venezolano debe respetarse en el exterior. Un venezolano que emigra no es un delincuente; es alguien que busca nuevas oportunidades», aseveró.

SITUACIÓN EN DORAL

También alertó sobre el clima de temor entre los migrantes, sobre todo en ciudades con alta población venezolana en los Estados Unidos.

«Los venezolanos en Doral hoy tienen miedo de salir a la calle porque pueden ser perseguidos, tanto los que están en situación legal como los que están indocumentados», señaló el parlamentario venezolano.

Asimismo, el diputado lamentó la falta de pronunciamientos en defensa de la comunidad migrante y dirigió un mensaje directo al gobierno estadounidense.

«Lo que más me sorprende es que nadie levante la voz ante esto. Hoy, en el marco de una nueva relación con los Estados Unidos, mi exhorto al gobierno americano es que no persiga a los venezolanos. Merecen respeto y necesitan seguridad, porque cuando fueron a Estados Unidos lo hicieron buscando nuevas oportunidades, no para ser perseguidos», concluyó Correa.