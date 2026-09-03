VIDEO: EEUU habría desplegado red de auditorías en organismos del Estado

Un equipo de expertos de Estados Unidos habría desplegado una red de intensas auditorías en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), el Banco Central de Venezuela (BCV) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Así lo informó el periodista venezolano David Placer, quien explicó que la operación no se limita al ente tributario, como se pensó incicialmente, sino que abarca a los tres organismos que concentran el manejo de recursos en el país.

«Vamos a ampliar esa información: no solo es el Seniat, es el Banco Central de Venezuela, y también es Petróleos de Venezuela. Intensas auditorías y, además, lo que quiere Estados Unidos es desplegar sistemas de control», señaló.

Según el periodista, el objetivo de fondo es instalar mecanismos de supervisión permanente sobre las finanzas públicas venezolanas.

«Estados Unidos quiere desplegar sistemas de auditoría perfectamente observables, es decir, llevar control sobre todos los organismos y entes que manejan la plata en Venezuela: principalmente el BCV, PDVSA y el Seniat», sostuvo Placer en una información que adelantó el pasado miércoles, 12 de agosto.

Este despliegue se sumaría a un proceso de supervisión financiera que se viene gestando desde meses atrás. En abril, el BCV ya había confirmado la contratación de firmas auditoras independientes para revisar las operaciones monetarias, la intervención cambiaria y la asignación de divisas, en un esquema coordinado entre Washington y Caracas tras acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Estados Unidos y la administración venezolana.

El presidente encargado del BCV, Luis Alberto Pérez González, explicó que ambas partes contrataron consultoras externas para garantizar transparencia en la gestión de fondos.

«El Gobierno de Estados Unidos contrató a una firma auditora, y el Gobierno venezolano a otra, para asegurar imparcialidad. Esto permite que el país tenga confianza en que los recursos siguen su curso adecuado», afirmó Pérez González en abril.