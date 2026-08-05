VIDEO: Dinorah Figuera llegó al país junto a delegación de la AN 2015: esto afirmó en vísperas del diálogo con el gobierno

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, llegó este miércoles a Venezuela junto a los diputados Marco Aurelio Quiñones y Jorge Millán, procedentes de España, para incorporarse al proceso de diálogo con representantes del gobierno de Delcy Rodríguez.

Tras pisar suelo venezolano, Figuera afirmó que la delegación afronta el proceso con «grandes expectativas» y adelantó que las conversaciones se centrarán en tres ejes: la reformulación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las garantías de los derechos civiles.

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«Estamos recibiendo este desafío que es reinstitucionalizar a Venezuela, con la concreción de la reformulación de un Consejo Nacional Electoral creíble y confiable, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y la garantía de tener unos derechos civiles garantizados», declaró Figuera, aunque reconoció que la tarea «no es fácil» y requerirá investigación y aportes técnicos.

La dirigente opositora señaló además que la atención a las consecuencias de los terremotos en La Guaira y Caracas tendrá un lugar prioritario en la agenda, dada la vulnerabilidad en la que permanecen los afectados.

«Esto va a tener una agenda prioritaria que va a significar el reconocimiento de la zona, el impacto de lo que fue esta tragedia, cómo se va a acompañar a las víctimas de esta situación y estamos comprometidos a brindar el apoyo», señaló.

EL PAPEL DE LOS ESTADOS UNIDOS

Figuera se refirió también al respaldo de EEUU en el proceso y reiteró su agradecimiento al secretario de Estado, Marco Rubio, por la coordinación brindada a lo largo de la agenda, con miras a que Venezuela se convierta «en un futuro inmediato» en un país democrático.

La dirigente cerró sus declaraciones con un mensaje sobre el retorno de venezolanos en el exilio, a quienes describió como «hijos» llamados a reencontrarse con el país.

«Celebramos que nuestros hijos que vienen del exilio puedan reencontrarse con un país y brindarles futuro a Venezuela. Es por eso que levanto las banderas de la fe, de la esperanza y de la justicia para ir al reencuentro con nuestra patria», concluyó.

El grupo arribó al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, mientras que el diputado Juan Miguel Matheus ingresó horas antes por el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia.

Asimismo, se precisó que Desiree Barboza, integrante de la comisión de apoyo logístico y consultivo, ya se encontraba en el país.

#ÚLTIMAHORA | Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, afirmó en su llegada a Venezuela que tiene 'gran expectativa' en la reinstitucionalización del país Video: @VoluntadPopular pic.twitter.com/9VLpyg9X9C — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 5, 2026

Las negociaciones para un proceso de transición iniciaron el pasado sábado, 1 de agosto, con una llamada telefónica entre Figuera, líder de la comisión opositora, y Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento actual.

Ambos se comprometieron a reunirse esta misma semana y anunciaron los integrantes de las delegaciones que participarán en el proceso de diálogo político.

La delegación gubernamental quedó conformada por Jorge Rodríguez, además de Ana María San Juan, Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garvett y Pedro Infante.

Figuera encabezará la comisión opositora, integrada también por Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara, además de una comisión de apoyo conformada por Macario González, Desiree Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz.