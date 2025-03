VIDEO: Denuncian «hostigamiento y vigilancia» durante marcha del Día de la Mujer en Caracas este 8Mar

La organización no gubernamental (ONG), Provea, denunció que sigue «la política de hostigamiento y vigilancia» contra las manifestaciones pacíficas en el país, luego de que este sábado «civiles sin identificación y funcionarios policiales», tomaran fotos de los presentes en la marcha por el Día de la Mujer, celebrada en Caracas este sábado.

Así lo dieron a conocer a través de sus redes sociales, donde advirtieron una vez más que «la protesta pacífica no es un delito, es un derecho».

«Sigue la política de hostigamiento y vigilancia estatal en Venezuela. Lamentablemente, una vez más, civiles sin identificación y funcionarios policiales graban y toman fotos a una concentración pacífica en Caracas», escribió la ONG en su cuenta de X (Twitter) acompañado de un video de unos civiles en moto grabando a los presentes, así como la foto de un PNB haciendo lo propio.

Es importante destacar que cientos de mujeres tomaron el bulevar de Sabana Grande para exigir el cese a la represión y la libertada de las 1.061 personas que aún se encuentran detenidas por motivos políticos en el país.

EMOTIVO TESTIMONIO DE LA MADRE DE UN JOVEN ENCARCELADO DURANTE LAS PROTESTAS POSTELECTORALES

En otra publicación en sus redes Provea posteó un video donde una la madre de Roiner Peña, un joven de 22 años de edad detenido durante las protestas postelectorales que ya tiene 7 mese recluido en Tocorón.

«Ruedo 2 horas para ver a mi hijo 1 hora, para que no me le dejen dar ni una comida digna. No se la pueden ni llevar, se tienen que comer lo que se les lleve todo porque no se la pueden llevar a su celda», aseguró la progenitora de Peña, Yuleici Romero.

En este sentido, hizo un llamado a Nicolás Maduro y al fiscal, Tarek William Saab, abogando por la libertad del joven injustamente detenido.

«Mi hijo es un muchacho estudiante de mecánica de aviación. Nosotras no tenemos paz, perdimos hasta el trabajo», recordó Romero entre lágrimas.