EN CLAVES: Secretario de Energía de EEUU y Delcy Rodríguez dieron detalles de los acuerdos petroleros desde Miraflores

El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, fue recibido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Miraflores este miércoles, 2 de septiembre, para firmar los acuerdos energéticos entre ambos países, y dar detalles de los mismos.

En rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión (VTV) y otros medios internacionales, el funcionario estadounidense fue consultado sobre el papel de la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada en la que Washington participa a través del Departamento de Guerra en los acuerdos petroleros y cuestionada por estar vinculada a Alejandro Betancourt.

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En este sentido, sostuvo que «siempre va a haber personas que van a querer atacar los esfuerzos que hacen algunos países por adelantar sus relaciones en el ámbito petrolero».

«Este acuerdo que está firmando Venezuela con Estados Unidos es un acuerdo ganador, en donde ambas partes obtendrán inmensos beneficios. Habrá más inversión para Venezuela, esto va a mejorar la vida de los venezolanos y, por supuesto, como lo dije, será un acuerdo ganar-ganar», señaló.

En este sentido, Wrigth puso como ejemplo, a Chevron, que es una de las empresas más grandes en cuanto a producción petrolera, dispuesta a invertir en materia de tecnología y de exploración, y nos estamos aliando con la empresa NABEP, que también es una empresa con vasta experiencia.

«En los negocios solemos decir que no se trata solamente de saber escoger las buenas palabras, un buen discurso, sino de poder mostrar resultados. Y la empresa que ha logrado mostrar resultados en Venezuela, es NABEP», recalcó.

Sobre la misma pregunta también amplió la mandataria encargada de Venezuela, quien aseguró que Betancourt en el país no tiene proceso penal abierto.

«Sobre Alejandro Betancourt: en Venezuela fue sobreseído hace años. No tiene causa en los Estados Unidos o Norteamérica. Y yo, disculpen que se los diga a ustedes, que son de los medios de comunicación. Muchas veces una persona es juzgada en los medios antes que en los tribunales. En los medios españoles yo fui acusada durante cinco años de haber llevado un avión Falcon lleno de oro para España. Y de haberme atrevido, estando sancionada, a violentar la soberanía de ese país. Todo mentira. Pero cuando se supo la verdad, en los medios solamente hubo tres líneas con la verdad. Yo fui exculpada, y obviamente un avión no despega con esa cantidad de oro que los irracionales vendieron en los medios de comunicación. Pero yo me imagino que hay muchos que piensan y prejuzgan», dijo.

¿QUÉ DIJO DELCY RODRÍGUEZ?

Por su parte, Rodríguez destacó los beneficios de los acuerdos para Venezuela y diversos sectores del país.

«El avance va a ser muy rápido. Ahí yo le voy a estar respondiendo a Venezuela, los beneficios que trae para nuestro país. Voy a demostrar todos los beneficios que se están generando para Venezuela. Ya estamos en contacto con las cámaras empresariales, con las federaciones de cámaras. Ya se está activando todo el sector petrolero, metalúrgico, industrial. Estamos con el sector servicios: hotelería, alimentación, porque estos proyectos de gran envergadura van a requerir ese tipo de servicios. Y veremos la transformación: donde hoy hay una gran sabana sin ningún tipo de desarrollo, ahí veremos vialidad, electricidad, agua e infraestructura», destacó.

PRODUCCIÓN PETROLERA

Asimismo, Wright destacó los avances logrados en Venezuela desde hace meses gracias al trabajo conjunto con la administración estadounidense.

«Los pasos son agigantados. Hace tan solo unos ocho meses comenzamos esta asociación, y ha habido un aumento de producción del 25 %, un aumento de las exportaciones del 50 %, y, sin lugar a duda, veremos beneficios para el desarrollo tanto de los Estados Unidos como de Venezuela. Esto también creará mayores oportunidades crecientes y capacidades en materia industrial. Los avances en Estados Unidos también los estamos viendo con los días, con la semana, y, por supuesto, hemos adelantado muchísimo: en tan solo 12 a 24 meses hemos podido avanzar a pasos agigantados. Venezuela ha consolidado, ha hecho posible, nuestra asociación ha hecho posible la firma de estos acuerdos en materia energética», destacó.