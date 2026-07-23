VIDEO: Delcy Rodríguez otorgó condecoración ‘Héroes de Venezuela’ durante ascensos a la Guardia de Honor

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó este jueves el acto de ascensos de los integrantes de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra en el periodo de ascensos de sus efectivos. En ese sentido, Rodríguez lideró en Caracas el acto en el que se reconoció a los agentes de la Guardia de Honor y de contrainteligencia.

Rodríguez autorizó el ascenso de 894 oficiales y tropas profesionales. De ellos, 636 pertenecen a la Guardia de Honor, mientras que 258 a la Dgcim. Los ascensos fueron a grados de coronel, capitán de navío, teniente coronel y capitán de fragata.

#ÚLTIMAHORA | La presidenta (E) de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó el ascenso de 894 militares pertenecientes a la Guardia de Honor Presidencial (GHP) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) Video: VTV pic.twitter.com/kEXGYugP5s — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 23, 2026



«Es un acto de reconocimiento al esfuerzo, mérito, responsabilidad, disciplina, preparación y profesionalismo», dijo Rodríguez. «Tienen un esfuerzo mayor y responsabilidad mayor que es el honor de Venezuela», acotó.

CONDECORACIÓN

Más allá de los ascensos, Rodríguez entregó a la Guardia de Honor la condecoración Héroes de Venezuela. Esto se debe a su labor al acompañar a los rescatistas internacionales durante las labores de búsqueda tras el doble terremoto.

«A los minutos se desplegó (la FANB) en los sitios del desastre. El ascenso de ustedes no es de oficina o de uniforme planchado; es un ascenso de estar en el terreno acompañando al pueblo (…) Si usted pregunta dónde está la FANB, está desplegada en La Guaira, de extremo a extremo», añadió.

Mientras que Rodríguez realizaba los ascensos militar, el país permanece conmocionado por el doble terremoto. Para este viernes, familiares de las víctimas denuncian que, a un mes de la tragedia, todavía hay cuerpos entre los escombros.

Hasta el miércoles, se contabilizaron 5.398 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.