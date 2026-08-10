VIDEO | Delcy Rodríguez ofrece a Colombia el envío de rescatistas y ayuda humanitaria tras terremoto

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció a Colombia el envío de rescatistas y de ayuda humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido la mañana de este lunes 10 de agosto en ese país que provocó la muerte de 111 personas hasta el momento.

«Hemos puesto a disposición del Gobierno de Colombia nuestros brigadistas para el rescate de las personas que están bajo escombros (…) y -estamos- a la espera de que Colombia diga para ir a brindar el apoyo solidario de nuestro pueblo», indicó.

Rodríguez emitió estas declaraciones durante una jornada de rehabilitación de escuelas afectadas por los terremotos ocurridos del pasado 24 junio, que causaron devastación en La Guaira.

Más temprano, el Gobierno venezolano anunció el poner «a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación», según un comunicado.

En el texto, publicado en redes sociales por el canciller venezolano, Félix Plasencia, la Administración de Rodríguez expresó su «más profunda solidaridad y fraternidad» con el pueblo colombiano y el Gobierno del mandatario Abelardo de la Espriella.

«Ante esta adversidad que afecta a nuestros hermanos colombianos, Venezuela se solidariza con las familias de las víctimas y con todos aquellos que han sufrido daños y pérdidas materiales. Reafirmamos nuestro compromiso con los lazos de hermandad, cooperación y unidad latinoamericana que nos unen como pueblos vecinos», añadió la nota.

Además, el Ejecutivo venezolano envió sus «más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas» y deseó una «pronta recuperación para los heridos y las zonas afectadas».

TERREMOTO AFECTÓ UNA ZONA VULNERABLE

El departamento del Chocó, uno de los más pobres de Colombia y que no dispone de recursos suficientes para atender una emergencia de esta magnitud, fue la zona donde se registró el epicentro del terremoto, en el municipio de San José del Palmar, aunque el movimiento se sintió con fuerza en buena parte del centro y occidente de Colombia.

El sismo, registrado a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La cifra de víctimas continúa en verificación y las autoridades mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

Autoridades venezolanas evalúan los efectos del terremoto en los estados Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia.

Ello cuando Venezuela aún se recupera de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que el país sufrió el pasado 24 de junio y que dejó al menos 6.125 muertos, más de 16.700 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.