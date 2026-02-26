VIDEO: Comunicador Luis Gonzalo Pérez reveló detalles de la ‘detención’ de varios de sus familiares en el país

El comunicador Luis Gonzalo Pérez denunció este jueves que cuatro de sus familiares fueron detenidos a finales de diciembre y exigió que sus seres queridos reciban protección, mientras que avanza la ejecución de la Ley de Amnistía de Convivencia Democrática.

Pérez difundió en sus redes sociales un video en el que denunció la persecución en contra de su entorno. A pesar de que estaba en el exilio, ahora busca denunciar lo ocurrido para evitar que pueda pasar nuevamente.

«Detuvieron a cuatro personas de mi círculo familiar por presionarme a dejar de informar y cumplir mi labor periodística. He cedido romper el silencio que mantuve durante meses por cuidar a mi familia», detalló Pérez.

El comunicador precisó que todo se remonta hasta el 5 de diciembre. Organismos de seguridad allanaron la vivienda de sus suegros en Valle de la Pascua, estado Guárico, y la de sus padres en Petare, en Caracas.

De acuerdo a la denuncia, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) sacaron de su hogar a sus suegros, mientras que su cuñado también fue retenido por el mismo organismo.

Pérez alertó a sus padres y le pidió que abandonaran su casa, esperando que no corrieran la misma suerte. Sin embargo, el Cicpc «llegó a la vivienda, derrumbando puertas y rejas, sin orden de captura» y detuvieron al tío del comunicador.

FAMILIARES DE PÉREZ

El comunicador afirmó que sus suegros, su cuñado y su tío fueron detenidos e interrogados para brindar la ubicación de Pérez. «A todos se les indicó que debían hablar conmigo para dejar de informar. Esa misma noche todos fueron liberados», agregó.

Pérez recordó que logró sacar a sus padres del país tras este incidente, a la vez que pidió disculpas a los familiares que se han visto afectados por su trabajo. Igualmente, el comunicador manifestó su deseo de regresar al país próximamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Gonzalo Pérez (@luisgonzaloprz)



En la misma publicación Pérez pidió que su caso sea revisado por organismos nacionales e internacionales. Así pues, espera que puedan brindar «protección a mis familiares» para que él pueda «regresar a Venezuela sin miedo a que me suceda algo».