VIDEO: Comisión de la Cruz Roja Internacional ingresó a El Rodeo I en medio de rumores de excarcelaciones

Representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja entraron este sábado a la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, en medio de un clima tenso dentro de las prisiones, rodeado de rumores sobre posibles excarcelaciones, huelgas de hambre de los internos y denuncias de familiares por el trato que reciben.

La llegada del equipo humanitario sucede justo después de que los allegados de los reclusos levantaran el campamento que instalaron frente al penal. Durante varias semanas, madres, esposas y amigos sostuvieron una vigilia continua en ese lugar para reclamar pruebas de vida, asistencia médica inmediata y la libertad total de sus seres queridos, según reportó el periodista Oliver Fernández, de NTN24.

ATENCIÓN: La Cruz Roja internacional acaba de entrar a la cárcel El Rodeo I

Video cortesía pic.twitter.com/cofTWhXu7v — Oliver Fernández (@oliverandresfz) November 14, 2026

Por ahora, el recorrido del Comité Internacional de la Cruz Roja por El Rodeo I abre una ventana de esperanza entre defensores de derechos humanos y familiares. Estos confían en que esta revisión constate las condiciones médicas de los reclusos en protesta y asegure el respeto a las normas internacionales en esa cárcel.

Hasta esta hora, los voceros del sistema penitenciario guardan silencio sobre el balance de esta inspección humanitaria.

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Pocos días antes de esta visita de la Cruz Roja, la líder opositora María Corina Machado se acercó hasta las afueras de El Rodeo I. Allí conversó con los familiares que manifestaban y sumó su voz a los reclamos para que las autoridades liberen a quienes permanecen detenidos por razones políticas.

De igual forma, este evento tiene lugar luego de que el viernes se instalara la cuarta ronda de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la AN 2015. La semana pasada, la líder de la oposición en las negociaciones, Dinorah Figuera, dijo que se aproximaban más excarcelaciones y que estaban a las «puertas» de un anuncio oficial.