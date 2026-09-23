VIDEO | Asamblea Nacional respaldó agenda de Delcy Rodríguez en la ONU y Jorge Rodríguez calificó su presencia de «histórica»

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este miércoles, 23 de septiembre, por mayoría calificada absoluta, un acuerdo en pleno respaldo a la participación de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York (EEUU).

Durante la sesión ordinaria, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calificó de histórica la presencia de la mandataria interina en ese escenario.

«Es un hecho histórico que sea, además, una mujer nacida en esta tierra la primera presidenta de la República Bolivariana de Venezuela en la ONU. Es un hecho histórico que aquí, el 10 de enero de este año, la presidenta Delcy Rodríguez dijo que, si le tocara entrar a Washington, lo haría de pie, caminando, con la soberanía intacta, con la independencia intacta», expresó el parlamentario.

«Y ocurrió exactamente así, digan lo que quieran decir los bulos y los fakes. Así exactamente, casi que de manera premonitoria. Lo único que le faltó decir fue lo de Mafalda. Muéranse de la envidia, los que se quieran morir. Pero este día tiene que ser recordado como un día en que Venezuela, ante el mundo, marcó la pauta y el compromiso para que, más temprano, mucho más temprano que tarde, recuperemos la vida plena que se merecen nuestros hijos y nuestras hijas», agregó.

Y recalcó: «Digan todo lo que quieran decir ahorita, pero apúrense, porque se les acaba el tiempo. Muchas gracias».

El proyecto de acuerdo fue presentado en el Palacio Federal Legislativo por el diputado Roy Daza, quien resaltó la trascendencia del despliegue internacional de la mandataria.

El documento subrayó como un «éxito» de las reuniones bilaterales de la Rodríguez, entre ellas sus encuentros con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con las máximas autoridades del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lo que, según el texto, consolida la soberanía y reapertura económica del país. Con ello, el Poder Legislativo reafirmó su acompañamiento a la «Diplomacia Bolivariana de Paz». El mimso «ratifica la legitimidad de las instituciones venezolanas y abre una nueva etapa de integración y desarrollo multipolar para el pueblo».