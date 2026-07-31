VIDEO: AN aprobó Proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda

La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) de 2025 aprobó este viernes, 31 de julio, por unanimidad y en segunda discusión, el Proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, cuya normativa busca actualizar las reglas del mercado de alquileres en el país y brindar garantías tanto al arrendatario como al arrendador.

Declarada sancionada, la ley será remitida a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su puesta en vigencia.

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El instrumento establece que las partes podrán acordar libremente los métodos de pago y el canon de arrendamiento, con un tope máximo de tres meses de depósito, además de contemplar instancias de mediación para la resolución de conflictos.

Este instrumento legal, compuesto por 27 artículos, había sido presentado en primera discusión el pasado 14 de julio por el diputado Pedro Infante. Señaló que con esta iniciativa se pretende dar formalidad a este mercado, así como también impulsar incentivos económicos y herramientas para la resolución de conflictos.

En materia económica y operativa, el proyecto introduce cambios sustanciales, entre ellos la prohibición de arrendar en zonas de alto riesgo o estructuras precarias, con el fin de resguardar la integridad física de los ciudadanos.

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REGLAS CLARAS TRAS TERREMOTOS

Por su parte, el diputado de la Alianza Democrática, Martín López, señaló que la ley busca proteger al inquilino y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad jurídica a los propietarios para que, con la confianza y el respaldo de la ley, pongan sus inmuebles en oferta.

El parlamentario destacó que el país necesita reglas claras que impidan aumentos desproporcionados en los cánones de arrendamiento, en momentos en que persiste la desesperación y demanda de la población tras la emergencia nacional derivada de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio.

En tanto, se destacó que la ley forma parte también de las acciones en materia legal e institucional, promovidas para seguir avanzando en el proceso de aceleración de las soluciones habitacionales en atención a las familias afectadas por los sismos.