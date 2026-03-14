VIDEO | Al menos 26 heridos dejó brutal volcamiento de un bus en La Guaira: «El chofer venía a exceso de velocidad»

Un aparatoso volcamiento de un autobús que cubría la ruta Catia La Mar–Caraballeda (La Guaira) dejó al menos 26 heridos la tarde de este viernes, 13 de marzo, en la avenida Soublette, a unos 50 metros de la Casa Guipuzcoana, en sentido oeste-este.

De acuerdo con la información proporcionada por Televen, paramédicos de Protección Civil La Guaira, Bomberos del estado, funcionarios de la Policía de La Guaira, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar para asistir a los pasajeros.

Se precisó, que los heridos fueron trasladados a los hospitales José María Vargas y Periférico de Pariata, donde recibieron atención médica inmediata.

Aunque no se han confirmado fallecidos, las autoridades mantienen bajo observación a varios lesionados por la gravedad de sus contusiones.

«El chofer venía a exceso de velocidad. Venía como un loco y por eso por poco nos mata a todos». Según el diario La Verdad de Vargas, un efectivo policial que venía en su moto, detrás del autobús, corroboró esta versión.

«Iba a exceso de velocidad y por eso no pudo controlar la buseta en esta curva», agregó el mismo funcionario al periódico regional.

Es por ello, que el siniestro con el autobús generó alarma entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona, quienes registraron en video el momento posterior al accidente y alertaron a los organismos de emergencia.

Además, el accidente ocurrió en un tramo de alta circulación y con antecedentes de accidentes similares, lo que preocupa a los usuarios especialmente por el cuestionado estado de las unidades de transporte y las condiciones de conducción en la región.

Otros testigos también señalaron que el autobús perdió el control antes de volcar, aunque las causas exactas aún están bajo investigación.

Como es habitual en estos casos, la vía permaneció parcialmente restringida mientras los equipos de rescate trabajaban en la zona.

#Sucesos | Un autobús que cubría la ruta Catia la Mar-Caraballeda volcó la tarde de este viernes en la avenida Soublette, a unos 50 metros de la Casa Guipuzcoana, sentido este-oeste. https://t.co/tAmsaRLV6R pic.twitter.com/4rY7YK3heW — El Noticiero Televen (@El_Noticiero) March 13, 2026

ACCIDENTES VIALES EN VENEZUELA

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) recordó que solo en enero se registraron más de 300 accidentes en el país, con un saldo de 116 fallecidos.

Más del 70 % de las víctimas mortales se desplazaban en motocicleta, lo que refleja la vulnerabilidad de los usuarios de vehículos livianos y la necesidad de reforzar campañas de prevención.

El organismo también destacó que las avenidas y vías rurales concentran buena parte de los siniestros.

Según el OSV, el 80% de los accidentes en Venezuela tienen su origen en factores humanos y «decisiones evitables», un patrón que volvería a ponerse en evidencia tras el volcamiento en La Guaira.

Es por ello, que las autoridades insisten en la importancia de la conducción responsable, el mantenimiento adecuado de las unidades y el respeto a las normas de tránsito para reducir la creciente incidencia de hechos viales en el país.