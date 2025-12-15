Vente Venezuela denuncia la detención de Melquíades Pulido, coordinador de Gestión Pública

(EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció este lunes la detención, en Caracas, de Melquíades Pulido García, coordinador de Gestión Pública de esa formación política.

«El dirigente fue interceptado por una unidad del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) mientras caminaba. Le dijeron estar solicitado y se lo llevaron a la fuerza», señaló VV en una publicación en X.

Pulido García, prosiguió, sufre de parkinson y tiene una condición de coagulación que requiere atención médica de «extremo cuidado para evitar infartos o accidentes cerebrovasculares».

«Su vida está en grave peligro», apostilló VV.

🚨 #URGENTE. SECUESTRAN a Melquiades Pulido García, coordinador de Gestión Pública de @ventevenezuela, la mañana de este lunes, 15 de diciembre, en Caracas. El dirigente fue interceptado por una unidad del SEBIN mientras caminaba. Le dijeron estar solicitado y se lo llevaron… pic.twitter.com/bDkNHqOVpe — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) December 15, 2025

El partido político denunció que continúa la «represión sistemática», con lo que, añadió, sigue aumentando la cifra de presos políticos en el país suramericano.

El Comité de Derechos Humanos indicó que ya son 144 los detenidos por razones políticas que forman parte de Vente Venezuela.

LA DETENCIÓN DE NICMER EVANS

El sábado, la familia del politólogo y director del medio digital venezolano Punto de Corte, Nicmer Evans, denunció su detención luego de que funcionarios del Sebin se presentaran en su residencia, en Caracas, para convocarlo a una «entrevista».

Un día después, su hija, Nicmer Evans, advirtió que desconocen el paradero del politólogo tras su detención.

Evans indicó que su padre es hipertenso y fue sometido el año pasado a una «cirugía sumamente delicada» por lo que sigue una dieta estricta con un tratamiento médico diario.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 893 presos políticos, la mayoría detenidos tras las manifestaciones en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

El Gobierno venezolano y la Fiscalía General aseguran que en la nación petrolera no hay detenidos por motivos políticos. Además, insisten en que estas personas han cometido diversos delitos.

EFE