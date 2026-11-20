El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, y el coordinador residente de Naciones Unidas en el país suramericano, Álvaro Rodríguez, se reunieron este viernes con el objetivo de evaluar el estatus de la cooperación bilateral, así como la ejecución de proyectos centrados en el desarrollo sostenible.

En una nota de prensa, la Cancillería indicó que ambos funcionarios conversaron sobre la transición desde la asistencia humanitaria de emergencia hacia la ejecución de proyectos centrados en el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de las capacidades locales y la protección social, sin ofrecer mayores detalles.

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Igualmente, Blanco y Rodríguez revisaron las bases de un nuevo marco de cooperación diseñado para responder de manera directa a la prioridades actuales de Venezuela en esta etapa.

Según una nota de la Cancillería, el pasado febrero representantes del Gobierno venezolano y la Unctad se reunieron con motivo del 61 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, con miras a fomentar las «relaciones bilaterales y multilaterales que impulsen el comercio y garanticen el derecho» al desarrollo.

Me reuní con Álvaro Rodríguez, Coordinador Residente de la ONU en Venezuela 🇺🇳, para revisar el estado de la cooperación entre Venezuela y el Sistema de las Naciones Unidas, así como la agenda de sus agencias en el país. Conversamos sobre la transición desde la asistencia de emergencia hacia proyectos centrados en el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de las capacidades locales y la protección social, y revisamos las bases de un nuevo marco de cooperación que responda a las prioridades del país en esta etapa. 🇻🇪🤝🇺🇳 — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 20, 2026

Con información EFE