VIDEO: «Ser venezolano, no es un delito», la posición del diputado Correa debido a la situación en Doral por ICE

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) José Gregorio Correa rechazó este martes, 15 de septiembre, las acciones de amedrentamiento desplegadas por las autoridades migratorias de Estados Unidos contra la comunidad venezolana en el estado de Florida, particularmente en la ciudad de Doral.

El parlamentario señaló como un hecho inaceptable la presencia de patrullas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en puntos de encuentro emblemáticos para la diáspora venezolana.

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«Hay que rechazar categóricamente que una patrulla del ICE esté estacionada permanentemente en los alrededores del sitio más emblemático que tiene el Doral, que es El Arepazo, un local que más que una venta de comida es un centro donde cada familia va a reencontrarse con su identidad», denunció.

Correa insistió en que la migración venezolana no debe ser criminalizada y subrayó que quienes han salido del país lo hicieron impulsados por la búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades económicas ante la crisis que atraviesa la nación.

«Un venezolano en el exterior no es un delincuente. Es una persona que fue a buscar nuevas formas de vivir porque la economía lo asfixiaba. Ser venezolano, no es un delito», afirmó.

El diputado también cuestionó el silencio de diversos sectores políticos que hacen vida en el exterior frente a los abusos cometidos contra sus connacionales, y calificó de inaudito que, contando con tribunas en medios de comunicación o parlamentos, no alcen la voz para defender a una población migrante que en su gran mayoría no pertenece al ámbito político.

Agregó que la economía y la calidad de vida de los venezolanos se ha visto afectada por esta persecución.

«Mi voz es solidaria con quienes piensan distinto a mí, pero son venezolanos. Tienen derecho a que se les defienda. Tengan la seguridad, que con cada venezolano que sea perseguido me hago solidario», concluyó el diputado.