Venezuela está «en tranquilidad» tras tiros cerca de Miraflores, según fuente oficial

(EFE).- Los disparos escuchados por diversos testigos cerca del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, se debieron a unos drones que sobrevolaron sin permiso la zona, dijo una fuente informada, tras aclarar que Venezuela «se encuentra en total tranquilidad».

La fuente indicó que la «Policía emitió disparo de forma disuasiva» ante la presencia de los drones, y subrayó que «no ocurrió ningún enfrentamiento».

«Todo el país se encuentra en total tranquilidad», concluyó.

Más temprano, en redes sociales circularon videos en los que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

El incidente tuvo lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura el pasado sábado del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.

Rodríguez, juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, abrió este lunes un nuevo capítulo político para el chavismo de sus casi 26 años de historia.

La funcionaria se convirtió, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo dos días después de la captura de Maduro, quien hoy compareció junto a su esposa ante un tribunal federal de Nueva York, ante el que se declararon no culpables de todos los cargos.

Rodríguez aseguró, durante la ceremonia de juramentación, que en estas «horas terribles de amenazas contra la estabilidad» no va a descansar «ni un minuto para garantizar la paz».

