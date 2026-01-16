Venezuela anuncia que exportará por primera vez gas licuado de petróleo

(EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que su país exportará «por primera vez» en la historia gas licuado de petróleo (GLP), tras informar que suscribió un acuerdo de comercialización sin profundizar en detalles.

«El día de hoy, por primera vez en nuestra historia, se ha suscrito un contrato de comercialización de GLP. Saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela», indicó en un consejo de economía con empresarios, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Información en desarrollo…