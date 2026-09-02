Venezolanos consumen cada vez más medicamentos genéricos, reveló reporte farmacéutico

Mercado de medicamentos genéricos crece en Venezuela, tras alcanzar más de 110 millones de unidades distribuidas en los últimos siete meses, según el reporte Faro Farmacéutico del Grupo LETI.

En concreto se distribuyó unas 116 millones de unidades entre enero y julio del presente año, un crecimiento acumulado de 11,12 % respecto al mismo período del año anterior.

Esta categoría representa el 46,73 % del total de unidades comercializadas en el canal farmacéutico normal del país, lo que la mantiene como la principal alternativa de abastecimiento para médicos, farmacéuticos y pacientes venezolanos.

El segmento se inscribe dentro de un mercado farmacéutico nacional que acumuló 248,2 millones de unidades vendidas en los primeros siete meses de 2026, con un crecimiento anualizado de 11,31 %.

Solo en julio se colocaron 38,1 millones de unidades, un incremento de 13,69 % frente a julio de 2025, lo que arroja un consumo per cápita de 14,6 unidades, superior al promedio de 13 unidades que se registra en América Latina.

PRODUCCIÓN LOCAL

La producción local de genéricos también ganó terreno dentro de ese crecimiento. Los laboratorios nacionales aportaron el 13,11 % al avance del segmento entre enero y julio, con una manufactura total de 1.522.440 unidades, mientras que los fabricantes locales del mercado farmacéutico en general sumaron 9,1 millones de unidades, equivalentes al 36,39 % del incremento total registrado en el sector durante ese período.

En materia de precios, el valor promedio por unidad de medicamento se ubicó en 5,23 dólares en julio, cifra 36,06 % inferior al promedio de 8,18 dólares que registró América Latina al cierre de diciembre de 2025, lo que destaca el papel de los genéricos como una opción de eficacia terapéutica comprobada y menor costo para el sistema de salud venezolano.