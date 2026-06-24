¿Utilizas el Metro de Caracas? Lo que revelaron sobre los módulos de recarga de la tarjeta SUVE

El presidente del Metro de Caracas, Carlos Silva Amarista, señaló este miércoles que están trabajando en un plan para colocar módulos de recarga de la tarjeta SUVE (Sistema Único de Viaje Electrónico) en varios puntos fuera de las estaciones del subterráneo.

«Estamos colocando unos módulos de recarga que a partir de ahora incluso van a empezar salir del metro. Hasta ahora era obligatorio ir al metro para hacer la recarga allí, pero ahora empiezan a conseguir los módulos en algún supermercado, centro comercial para que puedas recargar», señaló en entrevista con Globovisión.

Sin embargo, recordó que están trabajando en un proyecto piloto para «probar y demostrar que podemos ir al transporte público privado con la tarjeta SUVE».

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EL MANTENIMIENTO EN EL METRO DE CARACAS

Asimismo, indicó que el metro tenía unos niveles de eficiencia bastante altos hace muchos años, pero consideró que «con el tema de las sanciones y las dificultades, el metro decayó en su calidad operativa».

«Los trenes son fabricados en Europa y con algunas piezas tecnológicas fabricadas en países donde nosotros no pudimos volver a comprar. Aunque hace unos cinco años, inauguraron el plan ‘El metro se mueve contigo’ y tomó un sistema ferroviario muy deteriorado. Estos años se han involucrado otros entes del Estado y apadrinaron cada una de las estaciones y mejoró las iluminaciones y cómo operaba esta estaciones. A partir de allí vino una mejora progresiva del sistema metro», comentó.

En ese orden de ideas, apuntó que «son fanáticos del mantenimiento y ahorita estamos trabajando en aumentar la flota de trenes».

«En la línea uno tenemos entre 23 y 25 trenes operativos y los tiempos de espera están entre cinco y siete minutos, por supuesto que nos afectan algunas variables como que un tren presente una falla y hay que devolverlo a mantenimiento, o una variación eléctrica que también afecta», dijo.

Destacó que la mayoría de las estaciones están muy bien iluminadas y se ha trabajado mucho en los aires acondicionados de las estaciones. «Pero también hay un despliegue de pantallas publicitarias para generar un segundo método de ingreso para el Metro de Caracas. También estamos trabajando en los sistemas de elevación, es decir, tanto en los ascensores como en las escaleras mecánicas, es una de las cosas más relevantes y valoradas por nuestros usuarios», apuntó.

EL METRO DE GUARENAS-GUATIRE

Con respecto a las obras del Metro de Guarenas-Guatire, Silva Amarista respondió: «Vivimos en nuestro país una situación de recursos limitados y hay que entender dónde enfocar los recursos cuando están limitados y somos de la opinión que hay que colocarlo en el mantenimiento y la mejora del sistema que ya existe, y optimizar el uso del recurso».

«Hoy no es el momento de mirar hacia la obra inconclusa. Es momento de mirar hacía mejorar lo existente porque hoy 500.000 o 600.000 ciudadanos quieren y merecen un servicio mejor y nosotros tenemos que trabajar para lograr ese objetivo y ahí nos vamos a enfocar», sentenció.