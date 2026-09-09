Unicef prepara proyectos para recuperar instalaciones de agua en La Guaira tras terremotos

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pondrá en marcha un plan para rehabilitar las instalaciones de agua y saneamiento que fueron afectadas en La Guaira durante los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

La Guaira fue la entidad más golpeada por los terremotos, en donde se registraron miles de fallecidos y cientos de edificios afectados. El suministro de agua potable y el saneamiento fueron algunos de los servicios más afectados en el litoral.

A dos meses de la tragedia, el portavoz de la Secretaría General de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, confirmó este martes que Unicef prepara proyectos en las infraestructuras claves en La Guaira.

Dujarric precisó que las obras comenzarán en octubre y se enfocarán en las plantas de tratamiento de agua de Mamo y Naiguatá. Se estima que unas 250.000 personas se vean beneficiadas por la rehabilitación de las instalaciones.

«ACCESO A AGUA POTABLE»

Por otra parte, Unicef consideró que este proyecto «representa un paso importante hacia el restablecimiento de servicios más confiables y sostenibles para las comunidades afectadas», según la agencia de noticias EFE.

«Tras los daños catastróficos causados por los terremotos, la prioridad ha sido garantizar que los niños tengan acceso a agua potable y segura», apuntó Unicef. Las obras buscan fortalecer la capacidad de bombeo y la producción para aumentar el volumen disponible.

«El siguiente paso crucial es garantizar el acceso continuo a los servicios de agua y saneamiento para los niños, al tiempo que se apoya la restauración de servicios más seguros y sostenibles», añadió Unicef.

De acuerdo al último balance oficial, al menos 6.500 personas murieron en los devastadores terremotos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se suma que más de 11.000 viviendas sufrieron daños clasificados como de «alto riesgo».