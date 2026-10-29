«Una transición a lo venezolano»: Los tres proyectos en los que trabajará María Corina tras su regreso al país

La líder opositora María Corina Machado anunció este jueves los tres proyectos en los que trabajan para impulsar la transición política y la reconstrucción de Venezuela.

Durante su primera rueda de prensa en el país, Machado sostuvo que espera que los venezolanos participen en estas iniciativas.

Venezuela Tierra de Gracia: «Durante años hemos estado trabajando e incorporando las ideas para transformar al país y tener las directrices más importantes de la vanguardia en el mundo para que Venezuela despegue. Tenemos los equipos y gente calificada y para ellos queremos invitar a todos los venezolanos».

Constructores: «Vamos a asegurar que todo venezolano con derecho a votar pueda hacerlo en las próximas elecciones presidenciales y como no hay tiempo que perder hay que arrancar ya en la actualización y la depuración del Registro Electoral».

Punto de Acuerdo: «Nosotros queremos que en este caso sea una transición a lo venezolano y que millones de venezolanos sean parte del diseño y la consolidación de este proceso de transición».

María Corina destacó que este proceso estará impulsado por las propuestas de los venezolanos.

«Cuando vemos en la historia la mayoría de los procesos de transición, típicamente son acuerdos de élites o de pocos actores. Nosotros queremos que en este caso sea una transición a la venezolana, en el sentido de que millones de venezolanos sean parte del diseño, acompañamiento y consolidación de este proceso de la nueva Venezuela», dijo.

«Ninguna institución duradera puede hacerse de espalda de la gente. Es falso que a la gente no les interesa los temas constitucionales o la política, todo lo contrario. Estamos viendo a gente dispuesta a discutir los temas nacionales más importantes, de ser parte del diseño y construcción de las instituciones republicanas que van a tener que durar por siglos», indicó.

LEA TAMBIÉN: EL PERLAZO DE DELCY RODRÍGUEZ SOBRE LAS ELECCIONES EN EL PAÍS Y EL NUEVO CNE

Por último, afirmó que ‘punto de acuerdo’ es por tanto, «un gran proceso de debate y construcción de consenso para que todos los venezolanos se reúnan en miles de asambleas para debatir y discutir la relación Estado ciudadano que queremos a futuro».

«Las instituciones que sustentarán esta nueva etapa solo podrán alcanzar plena solidez si provienen de los grandes acuerdos nacionales con la participación de los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela. Eso lo vamos a construir desde ya», explicó.