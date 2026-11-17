La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que aún no está segura si desea participar en unas posibles elecciones presidenciales en el país.

«Puedo decirle que es un trabajo muy difícil, muy complejo», dijo con respecto a su actual cargo.

Durante una conversación con el periodista Jon Lee Anderson para The New Yorker, Rodríguez sostuvo que «me gusta ser venezolana y me gusta defender a Venezuela. Me gusta defender nuestra identidad. Me gusta defender nuestra historia. Me gusta poder servir a los más necesitados. Ahora bien, usted dice algo muy claro: que nunca he deseado participar en elecciones, porque no ha sido lo mío».

Cuando el comunicador le preguntó si le tocará participar en las elecciones, Rodríguez, añadió: «No lo sé».

SALIÓ DE CARACAS EL 2 DE ENERO

Durante la entrevista, Rodríguez habló sobre otros temas como lo sucedido el 3 de enero. «Ese día fue la culminación de una serie de situaciones cada vez más complicadas», afirmó.

«Estuvimos bloqueados durante todo diciembre, sin ingresos. Teníamos una nación que atender. Nuestro plan económico hacía hincapié en programas comunitarios, producción de alimentos y diversificación de la actividad económica, al igual que en los países que no tienen petróleo», explicó.

Además, recordó que el 2 de enero acompañó a Maduro a una reunión con un enviado chino. «Después le presenté el plan, alrededor de las siete u ocho de la noche, y lo aprobó. Entonces le dije: ‘Listo , voy a la Isla Margarita, donde están Jorge y mis sobrinos’. Él me dijo: ‘Toma mi avión’, y llamó a la Casa Militar y les ordenó que lo prepararan».

Alrededor de las once de la noche indicó que «vio que la cuenta de Instagram del presidente había sido hackeada». Poco después, comenzó el ataque. «Las siguientes horas fueron muy difíciles», dijo Rodríguez. «Lo primero que hicimos fue buscar al presidente, y no apareció».

Posteriormente, Rodríguez comenzó a recibir llamadas de la administración Trump. «Nos negamos a hablar con el gobierno de Estados Unidos hasta que hubiese pruebas de que el presidente seguía con vida y así fue».

Preguntada si en ese momento la había llamado Marco Rubio, el comunicador señaló que Rodríguez asintió en silencio. En ese instante, el funcionario estadounidense le dijo: «‘Queremos reanudar las relaciones con Venezuela’. Eso fue, en cierto modo, una amenaza».

«En ese momento, nadie estaba siendo realmente respetuoso», mencionó la dirigente política venezolana.