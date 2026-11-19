El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Afonso, indicó que la bonificación de fin de año a los educadores venezolanos y trabajadores públicos es «absolutamente una grosería».

Durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, señaló que un aguinaldo de 75 dólares «es una falta de respeto, un atropello».

«Imagínate, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, dijo que un maestro ganaba 506 dólares; y la ministra de Educación Universitaria dijo que un profesor ganaba 500 dólares, entonces como se explica que la bonificación de fin de año es de 75 dólares, cuando esto es extraordinario y siempre suelen ser montos más altos que lo que se percibe como remuneración mensual. Es absolutamente inexplicable, inaceptable, una grosería sin precedente este atropello que ha hecho el Gobierno nacional con esta bonificación, por eso nos están obligando, muy a pesar nuestro, seguir insistiendo en radicalizar nuestras acciones», afirmó.

LOS AUMENTOS PARA EL AÑO QUE VIENE

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mencionó que el año que viene realizarán cuatro aumentos en el ingreso de los trabajadores. Sin embargo, Afonso señaló que se desconocen mayores detalles.

«No se habla de cuál tipo de PIB es el que utilizarán, no se habló de esos cuatro momentos y cómo van a estar distribuidos en el año, es decir, lo que reitera es la política arbitraria en materia de remuneraciones que ha tenido el Gobierno en los últimos años», agregó.

En ese sentido, acotó que es una política «arbitraria» porque no se acuerda con ningún sector.

«Es un asunto que es absolutamente propiedad del Gobierno y es el quien decide la cuantía, la recurrencia, el personal al cual se le va a transferir esas bonificaciones, porque los bonos no están establecidos en la ley y en los contratos colectivos terminan siendo una suerte de transferencia unilateral del Gobierno que está fuera de toda regularización laboral», comentó.

Resaltó que este es un hecho que los coloca en un contexto premoderno a lo que es el derecho al trabajo actualmente.

«Entonces el Gobierno lo que dijo fue que el año que viene va a reiterar las malas prácticas de este año. Nosotros aspiramos que se conviertan en buenas prácticas, y hubiese sido aleccionador que hubiesen dicho que íbamos a caminar en la dirección de salarizar los bonos, que empiecen a ser remuneraciones salariales para que tengan incidencia en los beneficios que son propios del trabajo, pero no, los cuatro aumentos los mencionó como aumentos de ingresos por lo cual proyecta que va a seguir con la política de bonificación», sentenció.