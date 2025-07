Una aeronave se precipitó a tierra en Amazonas, trasladaba a pasajeros yanomamis

El gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, confirmó este martes que una aeronave se precipitó a tierra en la entidad.

Destacó que la aeronave trasladaba a pasajeros yanomamis desde Puerto Ayacucho a la localidad de Parima B en el Alto Orinoco.

«Lamentablemente no pudo cumplir su ruta y una falla los hizo caer. No sabemos en qué condiciones se encuentran el piloto y los pasajeros», indicó.

#29Jul #Amazonas el gobernador de la entidad Miguel Rodríguez confirmó el siniestro de una aeronave que despegó de #PuertoAyacucho con destino a Parima B en el Municipio Alto Orinoco. El hecho ocurrió la mañana de este martes. Se esperan detalles. En la región hay lluvias pic.twitter.com/eUlUYOr2RC — 🇰𝕚𝕤𝕞𝕖 🇪𝕧𝕒𝕣𝕚𝕤𝕥𝕠® (@KismeOficial) July 29, 2025

De acuerdo a lo publicado por el medio Mágica News, la aeronave pertenecería al Grupo 9 de la Aviación Militar Venezolana con base en Puerto Ayacucho, Amazonas.

«La aeronave cubría ruta Puerto Ayacucho – Parima B en el Alto Orinoco con diez indígenas Yanomami a bordo y equipo médico, debía haber aterrizado en Prima B pasadas las 9:00 a.m., y sobre las 10:30 a.m. no se tenía llegada ni reporte de la misma», indicó.

El Grupo Aéreo de Transporte N° 9 de la Aviación Militar Venezolana opera principalmente con aviones Cessna Caravan.

«Esta unidad aérea se encarga del apoyo a las comunidades del sur de Venezuela, realizando evacuaciones médicas y transporte de bienes como alimentos y medicinas», reseñó el medio.

Por ahora se desconocen mayores detalles del hecho ocurrido en Amazonas, y se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan nuevas informaciones.