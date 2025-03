«Un refugio que se ha convertido en una prisión»: La realidad que viven los opositores al cumplir un año en la embajada de Argentina

Los opositores venezolanos cumplieron un año asilados en la embajada de Argentina en Caracas en medio de muchas dificultades, entre ellas, están sin luz, agua y hay restricciones de accesos de alimentos y medicinas.

Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Humberto Villalobos y Pedro Urruchurtu insisten en la emisión de los salvoconductos previstos en las normas internacionales para concretar su salida y poner fin a su condición de «rehenes». Además, abogan por una visita humanitaria al recinto donde permanecen encerrados desde hace 365 días.

«Hoy, 20 de marzo, cinco de nosotros, miembros del comando de campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, marcamos un año encerrados en la embajada argentina en Caracas, un refugio que se ha convertido en una prisión bajo la cruel dictadura de Nicolás Maduro. Al mirar atrás, las memorias de este año son un torbellino de emociones: desesperación, rabia, fuerza de voluntad y una firme esperanza luminosa que nos mantiene en pie», señaló Omar González.

Resaltó que desde el primer día «se ha sentido como un encierro sin fin. Sin visita, sin atención médica y poca agua y comida. La falta de electricidad y los servicios básicos han convertido nuestras vidas en una lucha constante por la supervivencia».

«Los días se deslizan entre las paredes de este lugar, mientras el eco de los gritos y el ruido de la represión se filtran a través de las ventanas, recordándonos la amarga realidad que acecha afuera. La vigilancia es omnipresente. La policía de Maduro, armada hasta los dientes, nos observa con desdén, apoyada por francotiradores que nos miran desde los techos vecinos», manifestó en sus redes.

«A veces, el sonido de drones sobre nosotros es un recordatorio escalofriante de que no estamos a salvo, de que el régimen nunca descansa. Y en esos momentos de tensión, la presencia de manadas de perros, rottweilers y pastores alemanes, listos para atacar, nos llena de un pánico indescriptible, como si estuviéramos en un campo de concentración nazi», contó.

Sin embargo, Omar González expresó que, a pesar de este difícil ambiente, la solidaridad entre los asilados «ha sido un faro de luz».

«Compartimos risas ahogadas, historias, y el anhelo de libertad que arde en cada uno de nuestros corazones. Nos apoyamos mutuamente en este encierro, encontrando maneras de resistir y mantener vivas nuestras esperanzas. Hoy, un año después, no solo conmemoro el tiempo que hemos estado aquí, sino también la fortaleza que hemos encontrado en nosotros mismos y en los demás», afirmó.

ASALTOS A LA EMBAJADA DE ARGENTINA

Durante una entrevista con los periodistas Norexa Rompapas y Enler García, Omar González acotó que en cuatro oportunidades hubo amagos de asaltos a la embajada de Argentina.

«Hubo un despliegue de funcionarios que nos parecía inminente el asalto a la sede y de repente todo eso se desmontó. Ocurrió cuando Edmundo González estaba en la embajada de España. Ellos montaron el teatro de que iban a asaltar la embajada para persuadir a Edmundo González. Pero en otras oportunidades también han hecho esos amagos», recordó.

En ese sentido, apuntó que desde ese momento los asilados hacen guardia en la sede diplomática. «A mí me toca todos los días guardia desde las 3:00 a.m. a 7:00 a.m., también tenemos una alarma fabricada por nosotros mismos para poder despertar a los demás para que no sean asaltados en sus camas», dijo.

«NOS TIENEN COMO FICHAS DE CAMBIO»

Asimismo, indicó que la embajada «no es una fortaleza y si ellos quieren entrar pueden hacerlo, con una patada que le den a la puerta ya estarían adentro».

«La explicación que podemos encontrar es que nosotros somos rehenes, nos tienen como fichas de cambio para negociar. Cuando las cosas se pongan muy feas y duras, pueden decir ‘si me dejan ir los suelto’, añadió.

Destacó que lo que están viviendo allí no es fácil y denunció que el cuerpo diplomático acreditado en el país «se ha hecho la vista gorda frente a esto. ¿Es que le tienen miedo a Maduro? ¿Están chantajeados o están haciendo negocios?».

NO PERMITEN VISITAS EN LA EMBAJADA DE ARGENTINA

Omar González manifestó que su familia es muy unida, sin embargo, no los dejan entrar a la residencia diplomática.

«Estamos peor que en las cárceles porque por lo menos a algunos les permiten visitas, pero a nosotros no nos permiten nada. Y uno se siente mal por el daño que le ha causado a la familia, pero personalmente uno sufre mucho con el distanciamiento y eso ellos (el gobierno de Nicolás Maduro) lo saben. Ellos son expertos en torturas psicológicas», dijo.

Detalló que el día de su cumpleaños, su familia le envió una caja de comida porque la que tenía se había dañado debido a que quitaron la luz en la embajada de Argentina

«Mandaron frutos secos y cereal para desayunar y esta gente saqueó eso. Agarraban el cereal y se lo comían como animales para que nosotros lo viéramos. ¿Crees que eso es casual? Eso es parte de la tortura para que te atormentes, pero esto me ha dado fortalezas desde el punto de vista del ser humano», expresó.