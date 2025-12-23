Venezuela

«Un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países»: Maduro pide a Trump que atienda los asuntos de EEUU

Por Angel David Quintero
Nicolás Maduro aseguró este lunes que si vuelve a hablar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le pedirá que se encargue de los asuntos de su país y no de los de Venezuela.

«Yo hablé con el presidente Donald Trump el 21 de noviembre y he estado reflexionando en los últimos días las agresiones ilegales que ha habido y pienso que el presidente Trump lo pudiera hacer mejor en su país. Le iría mejor dentro de su país con los temas económicos, sociales, le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país», comentó.

LEA TAMBIÉN: «LAS AGRESIONES NO IMPACTARÁN SOLO A VENEZUELA»: GOBIERNO DE MADURO ENVIÓ CARTA A PAÍSES DE LA ONU POR «ACTOS DE PIRATERÍA» DE EEUU

Asimismo, acotó que no puede ser que Trump centre el 70% de sus discursos y declaraciones en Venezuela.

«¿Y Estados Unidos? ¿Los pobres de Estados Unidos, los que necesitan vivienda y los empleos que hay que crear? Que cada quien atienda a su país y si vuelvo a hablar con él se lo voy a decir que cada quien atienda sus asuntos internos. Aquí en Venezuela los atendemos los venezolanos, porque el pueblo de los Estados Unidos votó en contra de las intervenciones extranjeras, en contra de las guerras, en contra de los cambios de régimen. El pueblo de EEUU votó por un nuevo Estados Unidos adaptado a la humanidad, que respete la soberanía, que no haga más intervenciones, que no acose a ningún país y que no encamine a los países a una guerra», señaló.

En ese sentido, indicó que cada presidente debe estar en lo suyo.

«Un presidente no puede estar pensando en otro país u otros países, un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países. ¿Imagínate que yo perdiera mi tiempo, en vez de ser presidente de Venezuela, pensando en meterme con otros países en buscarle problemas y líos a otros países, en querer gobernar el mundo, verdad? Lo estaría haciendo muy mal», dijo en un evento transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro destacó que en Venezuela siempre están dispuestos a hablar, pero «con respeto y serenidad».

«Frente a cualquier circunstancia serenidad imperturbable, confianza y fe absoluta en nuestra victoria y en la patria, porque nuestro equipo ganará, siempre ganará y nuestro equipo es Venezuela», expresó.

MADURO SOBRE CHEVRON

Nicolás Maduro dijo también que los contratos con la estadounidense Chevron se cumplirán «llueva, truene o relampaguee», un día después de que su Gobierno anunciara la salida de un buque de la compañía cargado con petróleo.

«Nosotros somos gente seria, cuando firmamos un contrato, de acuerdo a la Constitución y la ley, eso se cumple, llueva, truene o relampaguee, como está pasando con Chevron. ¡Llueva, truene y relampaguee!», dijo Maduro durante un evento gubernamental con productores en Caracas que fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

«Más allá de los conflictos circunstanciales, momentáneos, que podamos tener con la toda la administración, con Chevron se cumple a rajatabla el contrato. Somos gente seria, porque somos gente digna», continuó el mandatario.

