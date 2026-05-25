UCV retomará la administración de la Zona Rental de Caracas, esto anunció Delcy Rodríguez

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que la Universidad Central de Venezuela (UCV) retomará la administración y los alquileres de la Zona Rental, en las inmediaciones de Plaza Venezuela.

Rodríguez encabezó una actividad por el 70 aniversario del Hospital Universitario de Caracas. Desde la propia UCV, la mandataria encargada confirmó que la institución académica se hará cargo de la Zona Rental a partir del próximo lunes, 1 de junio.

«La Universidad Central de Venezuela pasa a recuperar nuevamente los alquileres de la Zona Rental, pasa a recuperar la administración de estos espacios, de estas instalaciones», dijo Rodríguez, acompañada por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán.

#25May | Delcy Rodríguez anunció que el #01Jun de 2026 la Universidad Central de Venezuela (UCV) retomará la administración y los alquileres de la Zona Rental Video: VTV pic.twitter.com/lCygqZGoI8 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 25, 2026



Rodríguez agregó que los recursos obtenidos en la Zona Rental serán reinvertidos en la UCV. «Será para el fondo de investigación de los profesores universitarios», agregó.

DIÁLOGO CON LA UCV

La ministra Sanjuán afirmó que han mantenido diálogos con el Consejo Universitario de la UCV. En tal sentido, aseguró que el organismo solicitó oficialmente retomar la administración de la Zona Rental.

«La principal petición del Consejo fue el rescate de la Zona Rental, que tiene una ley cuando se creó la Fundación Andrés Bello, que maneja los recursos de la universidad, que desde el 2016 no se estaban recibiendo adecuadamente», expuso la ministra.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNDO PONDRÁN EL AGUA Y TERMINARÁN LAS REPARACIONES? LO QUE DIJO EL ALCALDE DE BARUTA TRAS ROTURA DE TUBERÍA MATRIZ

Sanjuán destacó que el «rescate» de la Zona Rental permite que la UCV «reciba esos recursos». Así pues, se podrá «financiar las investigaciones desde el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico».

La Zona Rental cuenta con una superficie superior a las 10 hectáreas y fue donado por el Estado a la UCV en 1979. Aunque hubo distintos proyectos urbanísticos, la universidad han denunciado en varias ocasiones que fue despojada del patrimonio.