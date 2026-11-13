¿Tuvo que ver con visita de María Corina? Esposa de Perkins Rocha denunció que sigue custodia policial en su casa

María Constanza Cipriani, abogada y esposa de Perkins Rocha, denunció que aún persiste la situación irregular con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que quieren impedir de manera arbitraria las visitas a su apartamento.

«Tengo a tres funcionarios en la puerta de mi casa, había tres sentados en el lobby del edificio y aproximadamente siete u ocho en las afueras del edificio con una camioneta de la PNB», comentó en una entrevista con Shirley Radio.

Preguntada sobre si esto podría tratarse de una represalia por la visita de María Corina Machado, María Constanza señaló que para ella le es irrelevante especular y reiteró que están violando sus derechos y la orden del juez.

«Todo el que quiso entrar a mi casa entró, ahora yo nunca me voy a cual pudo haber sido el detonante porque no me importa. En realidad cuando hablas de garantías civiles no hay ningún detonante de que ‘no, fue porque vino fulanita’. A mí no me importa ese detonante. No hay ninguna prohibición judicial para que a nosotros nos visite quien yo quiera, quien mi esposo quiera. Nos están violando nuestras garantías civiles», indicó.

Para finalizar, aclaró que no puede pedirle al juez de la causa que le restituya las visitas a Rocha porque él no ha prohibido las visitas en ningún momento.